Bilbao ja Baskonia teenisid koduses kõrgliigas võidulisa

Bilbao juhtis pärast avaveerandit 16:9 ning hoidis ohjadest ka teisel veerandil, võites poolaja 37:32. Kolmandal veerandil paisus eestlase koduklubi edu kümnele punktile, kuid külalised püsisid siiski mängus. Otsustaval veerandil Breogan aga mängu ümber pöörata ei suutnud ja Bilbao teenis võõrsil 80:68 (16:9, 21:23, 19:16, 24:20) võidu.

Kullamäe veetis platsil pea 18 minutit ning viskas selle ajaga 13 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/5, vabavisked 6/6), millest kuus tulid viimasel veerandil. Tagamängija lisas neli lauapalli, kaks vaheltlõiget ning ühe korvisöödu.

Keith Hornsby arvele jäi võidumängus 22 punkti, Breogani eest viskasid nii Juan Fernandez kui Stefan Momirov 12 punkti.

Baskonia alustas koduväljakul Zaragoza vastu suurepäraselt ning juhtis pärast nelja minutit juba kümnega. Avaveerandi lõpuks oli seis 30:18 ning poolajapausiks oli eduseis 18-punktiliseks kasvanud. Baskonia dikteeris mängutempot kuni otsustava veerandi viimaste minutiteni, mil külalised spurdi tegid, kuid vahe oli piisavalt suur ja võõrustaja teenis 102:94 (30:18, 28:22, 23:26, 21:28) võidu.

Kotsar viskas 22 minutiga kümme punkti ning lisas sellele kaks resultatiivset söötu ja ühe lauapalli. Raieste oli platsil kolm minutit ning jagas ühe tulemusliku söödu.

Baskonia parim oli Chima Moneke, kes lõpetas 22 silma ja kolme lauapalliga. Vanja Marinkovic lisas 19 punkti, Matt Costello panustas 18 silmaga, Codi Miller-McIntyre skooris 14 punkti ning jagas kaheksa korvisöötu. Zaragoza resultatiivseim oli Mitchell Watt, kes lõpetas 16 punktiga. Trae Bell-Haynes tegi 11 punkti ja 12 korvisööduga kaksikduubli.

Baskonia jätkab liigatabelis kümnendal tabelireal, olles 27 mängust võitnud 14 (28 punkti). Sama palju punkte on koha võrra kõrgemal asetseval Badalonal, kaheksandal ehk viimasel play-off kohal on Manresa, kellel on 30 silma. Bilbao on 24 punktiga Baskonia järel 11. kohal.