Rahvusvaheline teatenelik püstitas Texases mitteametliku maailmarekordi

Maailma kiiremate naiste hulka kuuluvad sprinterid moodustasid Texase ülikoolis toimuval Texas Relays võistlusel neliku ning lõpetasid 4x200 meetri teatejooksu maailmarekordit tähistava ajaga 1.27,05.

Watch as the quartet of Dina Asher-Smith, Rhasidat Adeleke, Lanae Thomas & Julien Alfred run a stunning 1:27.05 in the women's 4x200m at the Texas Relays!



The fastest time ever run in the event.pic.twitter.com/8QP8jGNhPl