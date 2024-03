Tattar näitas Houstonis teisel võistluspäeval klassi

Avapäeva viie viskega alla par'i lõpetanud eestlanna pani laupäeval kokku tõeliselt vinge võistluspäeva, kui läbis 12 rada ühe viskega alla par'i ehk birdie'ga. Ülejäänud rajad läbis kahekordne maailmameister par'iga ning päeva lõpetas Tattar tulemusega miinus 12.

Kristin Tattar from 70'



Tattar has gone -10 thru the last 12 holes and has taken the outright lead! pic.twitter.com/VtPUOFF9y7