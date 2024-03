Mistra võitis mängu, aga kaotas seeria

Meeste käsipalli Balti liigas selguvad sel nädalal kõik meeskonnad, kes pääsevad 13. ja 14. aprillil Põlvas toimuvale finaalturniirile. Kui Põlva Serviti ja Viljandi HC on sinna juba koha kindlustanud, siis Mistra läks laupäevasele korduskohtumisele kuueväravalise kaotusseisuga.

Leedu klubil õnnestus kohtumise alguses mängutempot dikteerida ja 11. minutiks oli visatud vaid viis väravat, kuid Mistra suutis hea kaitse ning kiirrünnakute abil 24. minutiks edu 10:7 peale suurendada. Armise Priskuse tõrjete toel oli poolajaks seis 13:8 Mistra kasuks.

Teise poolaja alguses tegi Mistrale kõvasti pahandust vastaste Karolis Stropus, kes oli 43. minutiks juba realiseerinud kümme viset. Pärast Serhii Orlovskyi eksitud karistusviset kahanes eestlaste eduseis 19:16 peale ning viimased minutid olid tõeline närvide lahing, kus natukene pikema õlekõrre tõmbas Dragunas, kes suutis oma olukorrad paremini ära realiseerida.

Lõpuks võitis Mistra küll matši 27:24, kuid kahe mängu kokkuvõttes otsustatav seeria kaldus seisuga 59:56 Dragunase kasuks. Seega pääsevad leedukad Balti liiga finaalturniirile ning kohtuvad seal Põlva Servitiga.

Mistra resultatiivseim oli Martin Nerut, kes sai kuuest viskest kuus väravat. Dragunase poolelt tabas Stropus kümnel korral. "Kui korraks tundus, et uskusime oma võistkonna võimetesse ning saime juba piisava eduseisu kätte, siis mõned pallikaotused ja puterdamised valedel kohtadel said meile saatuslikuks. Me ei suutnud lihtsalt meile pakutud võimalust täna ära realiseerida," ütles Nerut pärast matši.

Teises paaris kohtuvad lätlaste ZRHK Tenax Dobele ja leedukate Granitas. Finaalturniiri paarid on juba loositud ning Dragunas läheb kokku Põlva Servitiga. Viljandi HC vastane tuleb Läti ja Leedu meeskondade lahingust.