Olümpiamänge turvab rahvusvaheline seltskond, riiki tuuakse pommikoeri

Prantsusmaa siseministeeriumi anonüümsust palunud ametnik teatas väljaande Inside The Games vahendusel, et jaanuaris oli riik palunud 46 liitlasel saata olümpiamängude turvamiseks kokku 2185 politseinikku.

"See on vastuvõtva riigi jaoks harjumuspärane käik enne suurürituste korraldamist," ei soovinud ta sellest siiski suurt numbrit teha. Näiteks ka Prantsusmaa enda politsei tegi 2022. aasta Kataris toimunud jalgpalli MM-i ajal kohalikega turvaküsimustes koostööd.

Sel nädalal teatas Poola aga, et saadab olümpiamängude ajaks Pariisi ka sõjaväelased. "Poola relvajõud ühinevad Prantsusmaa algatatud rahvusvahelise koalitsiooniga, et toetada olümpiamängude ettevalmistust ja turvalisust," sõnas kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ühismeedias. Ta lisas, et ennekõike ootavad prantslased koeri, kes aitaks võimalikke lõhkeaineid tuvastada.

"Terrorioht on reaalne, see on tugev," sõnas Prantsusmaa peaminister Gabriel Attal lõppeva nädala esmaspäeval ajakirjanikele ja lisas, et sel aastal on nurjatud kaks väidetavat islamiäärmuslaste vandenõud.

Pärast Moskvas toimunud terrorirünnakut kergitati Prantsusmaal ohutase kõrgeimaks võimalikuks, aga juba enne seda 5. märtsil teatas sisejulgeoleku peadirektor Celine Berthon senatile, et "lääne sihikule võtnud terroriorganisatsioonid haaravad sündmuste lähenedes kahtlemata kinni olümpiamängude pakutavast võimalusest".

Siseminister Gerald Darmanin sõnas esmaspäeval, et Prantsusmaa politsei, sandarmeeria ja luureteenistused on valmis tagama spordivõistluste turvalisuse. Just sellel kaalutlusel on juba tehtud muudatusi. Näiteks tuli ümber kujundada mängude avatseremoonia, kuhu pääseb võrreldes algse plaaniga kaks korda vähem pealtvaatajaid.