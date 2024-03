Stefan Arand lõpetas oma sprindi teisena

Kolmanda koha teenis soomlane Sami Selio (+19,905), kes edestas Thani Al Qamzit (Araabia Ühendemiraadid; +22,792) ja poolakat Bartek Marszalekit (+36,975).

Kuigi start oli nii Arandil kui tema meeskonnakaaslasel Anderssonil veidi rabe ja kõige paremini sai sellest minema kolmandalt kohalt startinud Bartek Marszalek, siis lõpptulemuseks vormistasid Team Vietnam sõitjad Andersson ja Arand kohad üks ja kaks.

Kui esikohas oli põhimõtteliselt poole ringi pealt juba selge, et eelmise aasta meister Andersson võtab oma, siis teisele-kolmandale hakkasid heitlema Arand ja Marszalek.

Poolakas suutis poole võistlusmaa peale sõita sisse pea kolmesekundilise edu, kuid Arand korjas tasapisi kiirust ja hakkas vahet vähendama. Siiski otsustas lõpptulemuse tehnika, kui kolm ringi enne lõppu ei allunud Poola sõitja paat juhile ja Arand pääses mööda.

Võidumees Andersson kiitis pärast finišit ka eestlase esitust. "Uskumatu, Stefanil oleks nagu kümme aastat F1 kogemust, kui tegelikkuses on see tema teine võistlus nende paatidega," imestas rootslane. "Ma olen väga õnnelik, et meie koostöö on eduka alguse saanud."

Arand ise sõnas siiski, et F2 paadist F1 paati istumine on suur samm. "Kindlasti ei ole ma oludega veel sada protsenti kohanenud ja paat sõidaks kiiremini, kui mina suudan selle potentsiaali ära kasutada. Arenemisruumi on ja iga ring F1-s tõstab enesekindlust."

Kvalifikatsiooni põhjal jagatakse sõitjad kahte sprindisõitu ning enne Arandi oma toimunud esimese sprindi parimad olid rootslane Erik Stark ja Kanada sõitja Rusty Wyatt. Nemad on ka üldtabelis Arandi ja Anderssoni suurimad konkurendid.

Hetkel on Wyattil 38, Starkil 35, Anderssonil 32, Arandil 25 ja Marszalekil 22 punkti.

Pühapäevasele põhisõidule stardib Arand kolmandana. "Start saab olema väga tähtis. Minu ees on kaks väga kogenud sõitjat Erik ning Jonas ja kohe kõrval esimese etapi võitnud, selle aasta teine rookie [uustulnuk - ERR] Rusty," lausus Arand. "Nendega võitlus ei ole lihtne, edu annaks sisse just hea start."