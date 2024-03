Fenerbahce mängumees püstitas Euroliiga punktirekordi

Hayes-Davis näitas reedeõhtuses kohtumises Berliini Alba vastu suurepärast viskekindlust, kui tabas 16-st kolmepunktiviskest üheksa, 11-st kahepunktiviskest üheksa ning seitsmest vabaviskest viis. Lisaks kogunes endise Kaunase Žalgirise ja Barcelona mängumehe arvele kaks lauapalli, üks vaheltlõige ja üks pallikaotus ning efektiivsusnäitajaks (PIR) kujunes 46.

Euroliiga senine ühe mängu punktirekord pärines 2019. aastast, kui Istanbuli Anadolu Efesi tagamängija Shane Larkin viskas Müncheni Bayerni vastu 49 punkti.

"Ma panin juba hooaja alguses märkmikusse kirja, et tahan sel hooajal Euroliiga punktirekordi purustada. Vahetult enne mängu kirjutasin oma sõpradele ja ütlesin neile, et tunnen end kui Dejounte Murray (Murray viskas läinud ööl NBA mängus 44 punkti - toim). Ma ei osanud arvata, et viskan 50 punkti! Lihtsalt aimasin, et saan palju viskevõimalusi," rääkis Hayes-Davis mängu järel.

"Kogu au kuulub minu tiimikaaslastele. Kui sain käe soojaks, siis nad hakkasid mind söötudega otsima. Pean veel tänama kommunikatsioonijuhti Ilker Ucerit ja fänne. Nemad teadsid, et punktirekord on 49 ja nad hakkasid lõpupoole Sarase (peatreener Šarunas Jasikevicius - toim) peale karjuma, et ta mind mängu tagasi paneks," lisas mängukangelane.

Fenerbahce teenis Hayes-Davise suurepärase esituse toel Alba üle 103:68 (34:18, 18:22, 31:13, 20:15) võidu. Lisaks Hayes-Davisele kogus võitjate ridades kahekohalise punktisumma Johnathan Motley, kes tõi 18 punkti ja võttis viis lauapalli. Alba resultatiivseimaks osutus Sterling Brown 17 silmaga.

Viimasest kuuest mängust viis võitnud Fenerbahce on turniiritabelis 20 võidu ja 12 kaotusega viies. Alba (5-27) vireleb tabeli põhjas.

Teised tulemused:

Madridi Real - Belgradi Crvena Zvezda 101:94

Bologna Virtus - Ateena Panathinaikos 79:81