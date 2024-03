Mistral on Balti liigas selg vastu seina

Mistral on käsil raske seeria, kus kümne päeva jooksul peetakse nii Balti liiga veerandfinaalid kui ka Eesti meistrivõistluste viimased põhiturniiri kohtumised. Klubi tulemused pole viimastes matšides just liigselt optimismi süstinud, kui kohalikus sarjas jäädi alla nii Põlva Servitile kui ka Viljandile ning Balti liigas kaotati esimene veerandfinaalseeria mäng.

Leedus alustasid eestlased samamoodi nagu Dragunase vastu see hooaeg läinud on, kohe jäädi tagaajaja rolli. Kuigi eelmisest omavahelistes kohtumistes on raskest seisust välja ronitud, siis seekord hoidsid võõrustajad Mistra oma selja taga. Lõpuks seisab Eesti klubil tuleval laupäeval Kalevi Spordihallis ees raske ülesanne, kui vastased tuleb alistada rohkem kui kuue väravaga.

"Peame tegema väga korralikud korrektuurid teiseks 'poolajaks' Eestis. Selg on nii vastu seina kui üldse võimalik ja vaja on hullu mängu, kuid arvan, et meil on nii palju juurde panna, et meie tiim on võimeline siit välja tulema," kommenteeris Mistra mängumees Kaspar Lees pärast esimest kohtumist. "Väravavahi ja kaitse koostöö peab kindlasti paranema ning me ei tohi teha nii palju pallikaotusi," lisas väravavaht Armis Priskus.

Teises paaris kohtuvad lätlaste ZRHK Tenax Dobele ja leedukate Granitas. Selle vastasseisu esimene mäng lõppes viigiliselt. Finaalturniiri paarid on juba loositud ning Mistra paari võitja läheb kokku Põlva Servitiga. Viljandi HC vastane tuleb Läti ja Leedu meeskondade lahingust.

Balti liiga veerandfinaalid:

23.03

HC Dragunas - Mistra 35:29

Granitas-Karys - ZRHK Tenax Dobele 25:25

30.03

Mistra - HC Dragunas (Kell 14.00 Kalevi spordihallis)

ZRHK Tenax Dobele - Granitas-Karys