Ševoldajeva enne EM-valikturniiri: meie eesmärk on jõuda A-divisjoni

Eesti võistleb EM-valikturniiril ühes alagrupis võõrustajariigi Gruusia, Kasahstani ja Põhja-Iirimaaga. Ševoldajeva kutsus koondisesse 20 mängijat, kuid tervislikel põhjustel jäävad eemale Anna Mariin Juksar, Liisa Liimets ja Marta Panova, teatas jalgpalliliit.

Ševoldajeva sõnul on pärast oktoobrikuist EM-valikturniiri analüüs tehtud ning aprillikuisteks kohtumisteks ollakse valmis. "Sügisel jäi meid valikturniiri viimane kohtumine Bosnia ja Hertsegoviinaga kripeldama. Pärast seda oleme teinud tööd ründefaasi elementide ja mängijate omavahelise koostööga. Praegusel kogunemisel pöörame kindlasti rõhku ka kaitsetegevusele ja standardolukordadele, et juba läbitöötatud põhimõtteid tüdrukutele meelde tuletada," rääkis koondise juhendaja.

Ševoldajeva lisas, et alagrupis ootavad Eestit võrdse tasemega vastased ning eesmärk jõuda A-divisjoni on igati realistlik. "Kasahstanil ja Gruusial on väga tehnilised mängijad ning üksikmängija kvaliteet on olnud Eesti mängijatest varsemalt võibolla veidi kõrgem. Põhja-Iirimaa on tugeva jalgpallikultuuriga riik, kuid tegelikult on kõik vastased meie masti ja kindlasti mitte püüdmatud. Loomulikult lähme näitama võimalikult head mängu ja vastaseid võitma, sest meie eesmärk on jõuda A-divisjoni," selgitas peatreener.

Koondis koguneb laupäeval, 30. märtsil ning enne reisi ootab koondist ees üks treening Tallinnas. Teekonda Gruusiasse alustatakse päev hiljem, 31. märtsil.

Eesti läheb esimesena vastamisi Kasahstaniga, kellega kohtutakse 3. aprillil Eesti aja järgi kell 13.00. Gruusiaga madistatakse 6. aprillil kell 15.00 ning Põhja-Iirimaa ootab koondist ees 9. aprillil kell 15.00.

Eesti osalusega B-divisjonis on võistlustules 23 koondist, kes võitlevad 2024/25 turniiri esimesse ringi pääsemise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik kuus alagrupivõitjat ning parim teise koha teeninud võistkond.

Eesti neidude U-19 koondise koosseis EM-valikturniiri teiseks ringiks:

Väravavahid

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora

Roberta Jürna (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev

Kaitsjad

Viktoria Toding (28.09.2006) – Saku Sporting

Kaisa Triin Arike (28.08.2005) – Tallinna FC Flora

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka

Nora Liisa Kõiva (04.12.2006) – Tallinna FC Flora

Karina Kuraksina (03.11.2006) – Tallinna FC Flora

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad ja ründajad

Emilia Mesipuu (26.08.2006) – Karlbergs BK (SWE)

Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK

Jane Mirjam (28.07.2006) – JK Vaprus

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora

Ruth Hansar (20.01.2006) – Saku Sporting

Kaili Lilles (20.06.2005) – Tallinna FC Flora

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füüsilise ettevalmistuse treener: Roger Teor

Füsioterapeudid: Marjetta Urva, Helena Pallon

Arst: Lisbet Jalakas

Videoanalüütik: Andris Altsaar

Mänedžer: Getriin Yalin