Van Aerti ränk kukkumine seadis kahtluse alla suurtuuril osalemise

Kolmapäeval Belgia ühepäevasõidul rängalt kukkunud ja seejärel operatsioonilaual käinud belglase Wout van Aerti osalemine aasta esimesel suurtuuril on kahtluse all.

Van Aert kukkus Dwars door Vlaandereni ühepäevasõidul 60 kilomeetrit enne finišijoont, murdes rangluu ja mitu roiet. Neljapäevase operatsiooni järel teatas Team Visma | Lease a Bike, et belglane peab igal juhul kevadiste klassikute hooaja vahele jätma ja esialgu on kahtluse all ka maikuus toimuval Giro d'Italial osalemine. Van Aert on varasemalt öelnud, et tema tänavuse hooaja peaeesmärgiks on Girol startimine.

"Wout van Aert läbis täna edukalt operatsiooni. Veel ei ole selge, millal Wout uuesti sadulasse istub. Kevadised klassikud jätab ta kindlasti vahele. Tema osalemine Giro d'Italial on veel selgumisel. Lõplik otsus langetatakse lähinädalatel, sõltuvalt tema taastusprotsessi kulgemisest," seisis Team Visma | Lease a Bike'i neljapäevases avalduses.

29-aastane van Aert on varem suurtuuridel osalenud, saavutades näiteks 2022. aasta Prantsusmaa velotuuril punktiarvestuses esikoha, kuid Girol pole belglane veel kordagi startinud.

Giro d'Italia ehk Itaalia velotuur leiab aset 4. maist kuni 26. maini.