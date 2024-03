Konkurendi äpardus päästis Arandi suuremast hädast

Kui esimeses vabatreeningus kõik ei sujunud ja ajatabelis asus Arand alles kümnendal kohal, siis kvalifikatsioonis sai tehtud arvestatav parandus. "Ma päris kohe hoogu üles ei saanud, sest läksime vindi valikuga alt. Aga nagu öeldakse, siis ühe õnnetus on teise õnn ja meid päästis olukorrast kaasvõistleja äpardus," selgitas Arand.

Nimelt suutis itaallane Alberto Comparato kvalifikatsiooni esimeses voorus oma paadi pahupidi keerata, mistõttu kvalifikatsioon peatati. "See andis meile piisavalt aega, et boksi minna ja väiksem vint alla panna ning see õigustas ennast kohe esimesel ringi. Endalegi üllatuseks olin esimese vooru lõpuks teisel positsioonil," lisas Arand.

Teine voor, kuhu pääsevad edasi 12 kiiremat, sujus Arandil probleemideta ning kontrolliaja täitumisel oli eestlane kolmas. Kuue kiireima sõitja vahel peetud kolmas voor oli mõnes mõttes juba tavapärane. Kaks esimest kohta teenisid eelmise hooaja kiireimad mehed Erik Stark ja Jonas Andersson ning kohe nende sabas oli Arand, kes suutis oma selja taha jätta avaetapi võitja Rusty Wyatti.

"Tundsin, et ajaparanduseks on ruumi ja läksin veel kiiremat ringi proovima. Aga pärast paari korda, kui paat juba niimoodi viskas, et masina üle keeramine ei olnud kaugel, ütles isa, et tuleksin boksi ära, sest kolmas koht on väga hea. Jäin veel ootele, et kui keegi ohustab, siis saan kohe rajale naasta, kuid selleks vajadust ei olnud," ütles Arand.

Järgmisena ootab eestlast ees sprindisõit, mille start antakse Eesti aja järgi laupäeva hommikul 6.30.