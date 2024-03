Djokovic ei kiirusta treeneri palkamisega

24-kordne slämmivõitja ja praegune maailma esinumber Novak Djokovic teatas sel nädalal, et lõpetas koostöö kauaaegse treeneri Goran Ivaniševiciga. Serblane kavatseb esialgu jätkata treenerita.

Djokovic treenis Ivaniševici käe all alates 2019. aastast ja meeste koostöö sujus suurepäraselt, sest üheskoos võideti üheksa suure slämmi turniiri tiitlit, kaks ATP aastalõputurniiri tiitlit 13 ATP turniiri tiitlit.

"Goran on minu ja minu pere sõber eluks ajaks. Ta on mulle väga kallis inimene ja meie tööalase koostöö lõppemine ei tähenda, et meie sõprus lõppeks," rääkis Djokovic otsuse tagamaadest esmakordselt pikemalt.

Djokovici sõnul oli koostöö ennast ammendanud. "Üheskoos oleme kirjutanud ajalugu, võitnud slämmiturniire ja lõpetanud hooaegasid maailma esinumbrina, kuid me kogesime ka mitmeid katsumusi ja raskusi. Näiteks kui mind ei lubatud USA lahtistele mängima või saadeti Austraaliast välja. Aga mulle jääb nendest hetkedest eredalt meelde, et Goran oli minu jaoks alati olemas. Tänu sellisele mõistmisele sündisid suurepärased tulemused."

Uue treeneri palkamisest rääkides tõdes Djokovic, et ei pea seda lähiajal tõenäoliseks. "Mul pole veel selget ettekujutust, kes võiks uus treener olla või kas mul üldse peab treener olema. Mul on olnud treenerid juba lapsest saati, aga nüüd proovin ise mõista, mida mul on vaja harjutada. Kindlasti annan teada, kui keegi peaks minu tugitiimiga liituma," selgitas serblane.

Djokovic oli viimati võistlustules Indian Wellsi turniiril, kus ta sai ootamatu kaotuse kolmandas ringis. Praegu valmistub ta saviväljakuhooaja alguseks, mis tipneb mai lõpus algavate Prantsusmaa lahtistega, kuhu Djokovic läheb jahtima oma neljandat tiitlit.