Noormeeste U-16 jalgpallikoondis läheb vastamisi Lõuna-Soomega

Eesti noormeeste U-16 koondise peatreener Marko Pärnpuu nimetas treeninglaagriks koosseisu 23 noormängijat, kes tulevad kokku 17 erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.

Tallinnas toimuva laagri viimasel päeval, 2. aprillil võtab koondis ette teekonna Helsingisse, kus asuval Intersport Areenal minnakse vastamisi Lõuna-Soome eakaaslastega.

Traditsioonilised mitteametlikud Eesti ja Lõuna-Soome vahelised maavõistlusmängud said alguse 2018. aastal. Kuue aasta jooksul on meeskonnad kohtunud kokku kaheksal korral, millest viis mängu on võitnud Lõuna-Soome ning kolm Eesti.