Neli NHL-i klubi kindlustasid koha Stanley karikasarjas

Kui nädala keskel teenis New York Rangers koha Stanley karikamängudel, siis öösel vastu reedet tagas koha ka esimene läänekonverentsi klubi, kui Dallas Stars võõrsil Vancouver Canucksi vastu kolm minutit enne kohtumise lõppu Jamie Benni väravast juhtima läks. Minut hiljem viskas Dallas veel ühe ning teenis 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) võidu.

Stars on seni pidanud 74 kohtumist ja võitnud neist 46, kogudes hooaja peale 101 punkti. Läänekonverentsis on esimesel kuuel meeskonnal vähemalt 90 punkti, tiitlikaitsja Vegas Golden Knights on 88 punktiga seitsmes ning Los Angeles Kings 87 punktiga kaheksandal tabelireal.

Väljastpoolt sisse vaatav St. Louis Blues (82 punkti) on kaheksandast kohast viie punkti kaugusel ning Minnesota Wild (79 p) neist omakorda kolme silma kaugusel.

Boston Bruins oli üks neljast meeskonnast, kes tihedal mängupäeval väljakul ei käinud, kuid tagas sellegipoolest kaheksandat hooaega järjest koha Stanley karikasarjas, sest Philadelphia Flyers sai võõrsil Montreal Canadiensilt 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) kaotuse.

Võidukalt kindlustas omale koha idakonverentsi karikaturniiril Carolina Hurricanes, kes viskas kodupubliku ees teisel perioodil Detroit Red Wingsile neli vastuseta väravat ja võitiski kohtumise 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Red Wingsi kaotus tähendas ühtlasi, et mullu finaalseerias Golden Knightsi paremust tunnistama pidanud Florida Panthers sai samuti pääsme, kuigi Panthers jäi kodus New York Islandersile 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) alla.

Idakonverentsi esikohal jätkab Rangers 102 punktiga, nii Hurricanes kui Bruins on 99 punkti peal ning Panthersil on 97 silma. Toronto Maple Leafsi (91 p) koht on ka võrdlemisi kindel, kuid heitlus viimastele kohtadele võib kujuneda pingeliseks.

Tampa Bay Lightning on 87 punktiga kuues, Philadelphia Flyers 82 punktiga seitsmes ning Washington Capitals 81 punktiga kaheksandal ehk viimasel Stanley karikasarja kohal. Detroit Red Wings (79 p) jääb neist aga vaid kahe punkti kaugusele, üle 70 punkti on aga kogunud New York Islanders (77 p), New Jersey Devils (76 p), Pittsburgh Penguins (74 p) ja Buffalo Sabres (73 p).

NHL-i põhihooajal mängivad kõik meeskonnad 82 mängu, suurem osa liigast on pidanud vähemalt 73 kohtumist.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 3:1

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:2

Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 2:0

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 4:1

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:1

St. Louis Blues - Calgary Flames 5:3

Minnesota Wild - San Jose Sharks 3:1

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:1

Colorado Avalanche - New York Rangers 2:3 (kv.)

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 4:2

Arizona Coyotes - Nashville Predators 8:4