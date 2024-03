Teismeline noolevisketäht teenis koduses sarjas esimese etapivõidu

Littler (PDC 28.) tegi aasta alguses kõrge tähelennu, kui jõudis dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel finaali, kuid pidi seal finaalis maailma esinumbri Luke Humphriesi paremust tunnistama.

Pärast seda matši on Littler aga 29-aastase Luke Humphriesi kolmel korral alistanud ning inglased kohtusid neljapäeva õhtul taas, kui läksid koduse Premier League'i võistlusõhtul Belfastis veerandfinaalis vastamisi. Littler teenis ka neljanda järjestikuse võidu, kui alistas otsustavasse setti läinud matšis kaasmaalase 6:5.

Poolfinaalis läks 17-aastane Littler vastamisi kolmekordse maailmameistri Michael van Gerweniga (PDC 2.) ning alistas hollandlase 6:3. Finaalis läks ta vastamisi Nathan Aspinalliga (PDC 4.) ja jäi esialgu 1:3 kaotusseis, kuid võitis järgmisest kuuest setist viis ning teenis kaasmaalase vastu 6:4 võidu.

LITTLER THE BOSS IN BELFAST!



It's a landmark night for Luke Littler, who secures his first nightly victory in the Premier League!



The teenage prodigy closes out a dramatic win over Nathan Aspinall to claim the Night Nine spoils!



https://t.co/gbUt9q25Jh#PLDarts pic.twitter.com/33c8KKFI0v