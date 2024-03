Dimitrov näitas Miamis Alcarazi vastu klassi, Rõbakina taaskord finaalis

Maailma edetabelis 12. real paiknev Dimitrov tuli Alcarazi (ATP 2.) vastu platsile suurepärases hoos ning alustas kohtumist kolme järjestikuse geimivõiduga. Karjääri esimest nn Sunshine Double'it jahtinud Alcaraz võitis siis geimi, aga Dimitrov võitis taaskord kolm järjest ning realiseeris 6:2 setivõidu.

32-aastane bulgaarlane jätkas ka teises setis võimsalt, kui läks murde toel setti 4:1 juhtima. 20-aastane Alcaraz leidis sellele spurdile vastuse ning viigistas seisu, kuid Dimitrov läks siis taas juhtima ning vormistas järgmises geimis esimese matšpalliga 6:4 võiduga edasipääsu poolfinaali.

Dimitrov virutas Mike Tysoni silme ees hispaanlasele 23 äralööki ning lõpetas ühtlasi Alcarazi üheksamängulise võiduseeria. "Tema vastu pead oma parimal tasemel olema, nii lihtsalt on. Tulin platsile fokusseerituna ja oli väga selge, mis ma tegema pean," ütles Dimitrov.

2022. aastal turniiril võidutsenud Alcaraz ütles pärast matsi, et ei osanud kogenud bulgaarlase vastu midagi ette võtta. "Ta mängis suurepäraselt, peaaegu täiuslikult. Ma ei leidnud vastuseid, ei suutnud teda ebamugavalt tundma panna," sõnas hispaanlane. "Ma olen väga pettunud, sest ta tekitas tunde, nagu oleksin justkui 13-aastane!"

Dimitrov kohtub poolfinaalis sakslase Alexander Zvereviga (ATP 5.), kes alistas veerandfinaalis ungarlase Fabian Marozsani (ATP 57.) 6:3, 7:5. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi itaallane Jannik Sinner (ATP 3.) ning neutraalse lipu all mängiv venelane Daniil Medevedev (ATP 4.).

Naiste turniiril selgusid finalistid, kui Kasahstani esindav Jelena Rõbakina (WTA 4.) alistas venelanna Viktoria Azarenka (WTA 32.) 6:4, 0:6, 7:6 (2) ning Floridas sündinud Danielle Collins (WTA 53.) pani 6:3, 6:2 võiduga lõpu venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 16.) suurepärasele hoole.

Rõbakina mängib sel aastal juba neljandas finaalis ja on teist aastat järjest Miami finaalis, kuid pidi mullu Petra Kvitova paremust tunnistama. Collinsi jaoks on see karjääri esimene WTA 1000 kategooria finaal, ameeriklanna teatas aasta alguses, et plaanid pärast tänavust hooaega tippspordist loobuda.