Saksa mitmevõistleja püstitas Texases võimsa hooaja tippmargi

Texase ülikooli esindav 23-aastane sakslane tegi mainekal Texas Relays võistlusel suurepärase tulemuse, kui püstitas nii kuulitõukes (17.26) kui odaviskes (58.99) uued isiklikud rekordid.

Sakslane kogus kümne ala peale kokku 8708 punkti ning tõusis sellega kindlalt hooaja edetabelit juhtima. "See tähendab mulle väga palju, sest Texas Relays on niivõrd ikooniline võistlus. Eriti meie ülikooli jaoks, see on aasta suurim võistlus," ütles Neugebauer. "Naudin alati siin võistlemist ja hea tulemusega ära minna on suur asi, uus võistluse rekord pealekauba!"

Eelmisel aastal püstitas sakslane USA üliõpilasliiga NCAA rekordi, kui kogus juunis samuti kodupubliku ees 8836 punkti, millega tõusis ajaloolises edetabelis lausa üheksandale reale. Selle tulemusega oleks ta kaks kuud hiljem Budapesti MM-il hõbemedali teeninud, kuid pidi seal leppima viienda kohaga, kaotades Karel Tilgale 36 punktiga.

Äsja Bostonis toimunud NCAA sisekergejõustiku võistlusel seitsmevõistluses 6347 silma kogunud Neugebauer ütles, et välihooaja esimene võistlus andis märku, et kurss on õige. Märtsi alguses Glasgow's toimunud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel oleks ta selle tulemusega pronksmedali võitnud Johannes Ermi (6340 p) pjedestaalilt tõuganud.

"Võrreldes eelmise aastaga olen õigel kursil, olen sisevõistlustel parem olnud ja nüüd Texas Relaysil ka. Suvel on oodata suuri asju!" saatis sakslane konkurentidele tormihoiatuse.

Sel aastal ootab mitmevõistlejaid ees tihe võistluskalender, millesse mahuvad muuseas nii Götzise mitmevõistlus (18.-19. mai), Roomas toimuvad Euroopa meistrivõistlused (10.-11. juuni) kui Pariisi olümpiamängud (2.-3. august).

Texases võistles ka South Dakota ülikooli esindav Eerik Haamer, kes ületas teivashüppes viie meetri ja 15 sentimeetri kõrgusel oleva lati, teenides sellega kümnenda koha.