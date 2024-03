Toobal vihjas võtmemängija naasmisele

Võru Barrus sai ülipõnevas poolfinaalseerias mängudega 3:2 jagu eelmise aasta Eesti meistrivõistluste hõbedameeskonnast Tartu Bigbankist, Selver/TalTech lülitas mängudega 3:0 konkurentsist Pärnu Võrkpalliklubi.

Võru meeskond pidas viiegeimiliseks läinud otsustava kohtumise alles teisipäeval, mistõttu on neil nüüd tulnud tegeleda taastumisega. Peatreener Oliver Lüütsepp sõnas, et mängijad on väsinud, ent usub nende võimesse end uuele seeriale ümber lülitada.

"Selles mõttes on see sport ikka äge, et sa näed, kuidas ta võtab inimesest nii palju ja teiselt poolt annab ka. Välja ei paistagi alati, kui palju see seeria meilt võttis, aga kui pärast ollakse riietusruumis täiesti siruli, siis sa näed seda, kui palju mehed platsile endast jätsid. Ja isegi kui oled täiesti tühi, siis võidu pealt tulles tundub ikkagi ka füüsiline olek parem, kui ta oleks pärast kaotust, inimese psühholoogia lihtsalt niimoodi töötab," rääkis Võru juhendaja.

"Hetkel on muidugi kõigil tohutu väsimus ja rasket trenni ei jõua enne reedet teha. Teeme täna õhtul kerge jõusaal ja teeme ka mõned pallipuuted, tõsist kuus kuue vastu trenni ei tee. Vaatame seisud üle, kes vajab veel füsio abi, et mingite murekohtadega tegeleda. Selge see, et mängugraafik on tihe ja raske, aga sel on omad põhjused ja ma mõistan, et igaühe jaoks ideaalselt ei olegi seda ajakava võimalik teha. Õnneks on seeria pikk ja küll me jõuame sellesse korralikult sisse elada."

"Oleme ju omavahel piisavalt mänginud ja tunneme teineteist piisavalt. Muidugi vaatan ka Selveri ja Pärnu mängud üle ja mingi plaan on olemas, millega nende vastu minna. Esialgu keskendume rohkem oma mängule ja edasi vaatame, kuidas see seeria minema hakkab, taktikalisi nüansse on aega sättida. Oluline on kohe alguses valmis olla ja võidelda. Õnneks on ka kevad ja siin Võrus on juba päike kenasti väljas, mis teeb eriliselt heameelt meie välismaalastele. Kindlasti annab ka see meile energiat ja jõudu juurde," lõpetas Lüüsepp positiivsel noodil.

Andres Toobal: kõik teavad, mis kaalul on

Selver/TalTech on saanud pärast kindlalt võidetud poolfinaali rutiinis püsida ja treenida. "Oleme olnud sellises tavapärases rütmis. Vastase osas meil mingit eelistust polnud, kui tahad meistriks tulla, pead kõigist parem olema. Saab olema seiklusterohke seeria, nemad tulevad vägeva emotsiooniga, meie natukene rahulikumalt. Usun, et positiivsus kannab neid ka väsimusele vaatamata, iseasi, kui pikalt," alustas meeskonna peatreener Andres Toobal.

"Peame täie jõuga alustama, fookuse hoidmisega selle aasta meeskonnal seni probleeme pole olnud. Kõik teavad, mis kaalul on ja tahavad edu saavutada. Ka trennis ei tehta eriti allahindlust, on hea kooslus, kes toetab üksteist ja sunnib pingutama. Eks igal meeskonnal siin liigas on oma haavatavad kohad ja saab näha, kumb finalistidest need paremini ära suudab kasutada. Nende rünnak toetub suuresti ühele-kahele mehele, võid teada küll, kust see rünnak tuleb, aga võimu on seal korralikult ja kui neid pidurdada ei suuda, on probleem suur," lisas Toobal, kes saab mingil määral kasutada ka pikalt vigastusest taastunud Albert Hurta.

"Albert on valmis aitama, aga ta ei ole veel sellises seisundis, et saaks rünnakul maksimumi kohaseid esitusi teha. Aga tema üldmäng ja osavus aitavad meeskonda palju," kommenteeris Toobal.

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria avamäng toimub TalTechi spordihoones reedel, 29. märtsil algusega kell 19.00.