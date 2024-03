Debüütetapil hiilanud Arand: jalad peab maas hoidma

Arandi sõnul eristub Vietnami etapi rada Indoneesia rajast pikemate sirgete poolest, mis tähendab, et nüüd saab kogeda suurematel kiirustel sõitmise võlusid.

"Esimese etapi ehk Indoneesia rajast eristub see oma pikemate sirgetega, mis tähendab suuremaid kiiruseid. Minu jaoks on see uus kogemus, sest ilmselt teen oma senise karjääri kiirusrekordi. Muus osas on tegemist suhteliselt klassikalise F1 rajaga, mis tähendab nelja vasak- ja ühte parempööret. Algses plaanis oli korraldajatel kaks parempööret, mis oleks kindlasti teinud võistluse keerulisemaks, kuid see versioon käiku ei läinud," selgitas Arand.

Vietnami rajal võib määravaks saada tuul, mis võib võistluse käigus muutuda. "Lihtne ei saa olema. Temperatuur on kõrge ja õhuniiskusega koos on siin juba lahja sauna tunne. Võistluspäevaks lubab lausa 36-kraadilist õhutemperatuuri. Siin võib trikke teha ka tuul. Nii kaua, kui puhub maatuul, on meri rahulik ja tuleb väga kiire sõit. Meretuul aga tähendab suuri laineid ja nii just siin toimunud jetisõidu etapil ka oli."

"Viimasest muidugi rääkides, siis soovin veelkord õnne Jasmiin Üprausele, kes võitis siin eelmisel nädalvahetusel MM-etapi," lisas Arand.

Arand esimesele pjedestaalikohale veel ei mõtle. "Kuigi Indoneesias olin pjedestaalile lähedal, siis ma ei lähe ühelegi sõidule vastu mõttega, et sõidan esiviisikusse. Jalad peab maas hoidma. Esikümme on realistlik, niivõrd kiirel rajal võib veel hoogu vähe olla. See on ju alles minu teine etapp F1 masina roolis," sõnas Arand.

Arand hoiab pärast esimest etappi MM-sarja üldarvestuses neljandat kohta.