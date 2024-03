Suurest kukkumisest pääsenud Mihkels: tiimist jäid kõigil luud terveks

Sõidu pidi teiste seas katki jätma 2022. aastal Prantsusmaa velotuuril punktiarvestuse võitnud Wout van Aert, kes murdis oma rangluu ning mitu roiet. Sõidu jätsid kukkumise järel katki veel Madis Mihkelsi (Intermarche - Wanty) tiimikaaslane Biniam Girmay, äsja Gent–Wevelgemi ühepäevasõidu võitnud Mads Pedersen (Lidl-Trek) ning Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Kokku jättis võistluse pooleli kümme ratturit.

"Õnneks jäin ise püsti ja tiimist jäid kõigil luud terveks, kes kukkusid," ütles Mihkels Eesti Jalgratturite Liidu vahendusel. "Jalga mul täna (kolmapäeval - toim) väga polnud ja kui 30 ratturit eest sõitsid, siis ei suutnud nendega kaasa minna. Meil oli mees jooksikute hulgas, kes hiljem favoriitide grupi poolt kinni püüti, seega jäi veel lootust, et äkki ta suudab ära püsida ja esikümnes lõpetada, kuid kahjuks jäi ta enne lõppu sealt maha," lisas Mihkels.

Van Aerti tiimikaaslane Tiesj Benoot kahtlustas, et tema võis ränga kukkumise põhjustada. "Konkurendid üritasid üks hetk meist vasakult mööduda. Wout hüüdis mulle, et ma kiirendaksin, mida ma ka tegin, kuid arvatavasti sel hetkel puudutas Wout minu ratast. Tunnen end selle pärast väga halvasti," rääkis Benoot pärast sõitu.

