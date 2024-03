Mistra kindlustas koha finaalis

Nädalavahetusel Balti mere liigas kolm mängu pidanud Mistra alustas kohtumist kõva kaitsega ning samuti rünnakul tegutseti väga resultatiivselt ja kümnendal minutil viis Maarja Treiman külalised 8:4 ette. Seejärel ärkasid ka võõrustajad ning juba seitse minutit hiljem tõi Marjette Maie Müntser tabloole viiginumbrid 10:10. Perioodi lõpp kuulus aga taas Arukülale, kes võttis garderoobi kaasa 18:13 edu.

Teine periood jätkus sealt, kus esimene oli lõppenud ning Mistra suutis kõva kaitse abil oma edu vaid suurendada. Poolaja keskpaigaks juhiti järjekordse kiirrünnaku järel juba 27:17. Viimased minutid enam kohtumisse muutust ei toonud ja Aruküla naised kindlustasid ülekaaluka 35:20 võiduga koha Eesti meistrivõistluste finaalis.

Mistra resultatiivseimad olid Maarja Treiman ja Karmen Vaiksaar vastavalt seitsme ja kuue väravaga. Tapa poolelt skoorisid Laura Kärner ja Müntser kaheksal ja viiel korral. "Alustasime kohtumist väga hea emotsiooniga. Olenemata sellest, et Balti liigast tingitud väsimus oli veel jalgades, võitlesime kogu hingega. Eks eksimusi ikka tuli sisse aga üldiselt toimis nii kaitse kui ka rünnak. Kõik toetasime üksteist ning see oli ka edu võti," kommenteeris Aruküla eest kolmel korral skoorinud Annika Kari.

Pärast kolmapäevast kohtumist jääb naiste meistrivõistlustel pidada veel üks ring kolme naiskonna vahel. Hetkel juhib tabelit Mistra, kes on kuuest kohtumisest teeninud kümme punkti, neile järgneb KPK Mella/Tallinna SK kuue punktiga ning SK Tapa on kolmandana teeninud kaks punkti. Mängudega jätkatakse 9. aprillil, kui Mistra võõrustab Mellat.