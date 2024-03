Anett Kontaveit sai rahvusvahelise tunnustuse osaliseks

Lisaks Kontaveidile pälvisid eriliste saavutuste eest auhinna veel ka Ferdinand Sulo Albaaniast, Samvel Grigoryan Armeeniast, George Vassiliades Küproselt, Kristie Boogert Hollandist ja Viktoriia Shuvajnikova Ukrainast. Eestlastest on varem selle tunnustuse saanud Toomas Leius (2013), Aita Põldma (2019) ja Jürgen Zopp (2022).

Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on Kontaveit ennast näidanud väga inspireeriva avaliku elu tegelasena, kelle sportlikud tulemused ja meeldiv suhtlusstiil on märkimisväärselt tõstnud tennise populaarsust Eestis. "Anett on Eestit korduvalt esindanud rahvusvahelistel koondiseüritustel, ta on olnud tennise alaliidu suhtes väga toetav ja populaarne tennisesõprade seas," lisas Hint.

Anett Kontaveit jõudis oma karjääri jooksul naiste maailma edetabelis teisele kohale ja võitis kuus WTA üksikmängu tiitlit enne, kui 2023. aastal profikarjäärile joone alla tõmbas.