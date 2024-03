Liigselt suud pruukinud Draymond Green saadeti kiirelt duši alla

Sel hooajal toorutsemise eest võistluskeeldu kandnud Green saadeti platsilt minema vähem kui neli minutit pärast lahtihüpet, sest ta sai kohtunikuga vaidlemise eest kaks tehnilist viga jutti. Greeni jaoks oli tegemist hooaja neljanda eemaldamisega. Tema arvele kogunes kolm lauapalli, üks resultatiivne sööt ja üks pallikaotus.

Draymond Green was just ejected less than four minutes into the Golden State Warriors game in Orlando.



Green was given two technicals for an argument with official Ray Acosta.



