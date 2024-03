Anier: meil ei ole kunagi lihtsaid mänge

Eesti jalgpallikoondis on viimased 13 kohtumist võiduta jäänud, kuid mängijad üritavad negatiivsest foonist hoolimata säilitada positiivset meelt ja hoida lootust, et peagi hakkab põlvkonnavahetus vilja kandma.

EM-sõelmängus Poolale kindlalt kaotanud Eesti jalgpallikoondis kohtus teisipäeval maavõistlusmängus Soomega ning jäi avapoolajal penaltist kaotusseisu, kuid ei kaotanud pead ja võitles lõpuni, kaotades mängu 1:2.

Penalti põhjustanud poolkaitsja Markus Poom ütles, et võitluse taha kaotus ei jäänud. "Paraku lõin pallist mööda, proovisin siis ka parandada viga - enda arust küll mängisin ka palli - aga kohtunik arvas, et oli piisav, et anda penalti. Kahju," sõnas poolkaitsja. "Ma arvan, et oli hea, et me ei andnud alla, mängisime edasi ja kõik võitlesid, selle taha ei jäänud midagi."

Ründaja Henri Anieri sõnul saavad Eestile sageli saatuslikuks lihtsad eksimused, mis on ärahoitavad, ent selle nimel tuleb kõvasti tööd teha. "Meil tuleb istuda ära need võimalused ja hoida nii kaua kui võimalik taga nulli ja siis need vähesed võimalused, mis meil tekivad, ise ära lahendada. Nii see käib, meil ei ole kunagi lihtsaid mänge," ütles Anier.

Tema sõnul on meeskond ühtne ja ühise asja eest väljas. Negatiivsusele vaatamata vaadatakse tulevikku lootusrikkalt. "Hetkel on natuke raskem periood jällegi. On väga palju noori meeskonnas, kelle üle on väga hea meel, et on sammu A-koondisse teinud - täismeeste jalgpalli - mis ei ole lihtne. Ja siis on vanemad, kogenumad mehed," ütles Anier.

"Ma usun, et natuke võtab aega, et kokkumängu saaks ühtseks ja see protsess on hetkel selline. See ei käi ühe, kahe, kolme, nelja mänguga, see on pikem protsess ja tööd tuleb edasi teha igapäevaselt. Absoluutselt iga mees ja ka kollektiivselt," jätkas ründaja.

Kolmapäeval ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ERR-ile, et peatreener Thomas Häberli teenetest lahti öelda ei soovita. "Meil on järgmisel reedel juhatuse koosolek, kus peame kolmekesi aru andma koondise olukorrast. Loomulikult võib juhatus võtta vastu igasugu otsuseid," ütles Pohlak.

Eesti jalgpallikoondise järgmised mängud toimuvad juunis.