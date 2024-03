18-aastane Lilienthal näitas purjetamise U-21 EM-il head minekut

Nädala aega kestnud võistluse jooksul peeti kümme võistlussõitu, mille tulemusena selgusid U-21 vanusearvestuses Euroopa parimad purjetajad ILCA 6 paadiklassis. Lilienthal saavutas kõrges konkurentsis 65 sportlase seas 20. koha.

Eestlanna ütles, et täiesti rahule tulemusega jääda ei saanud, kuid võistlussõitudel sisse tulnud vead on analüüsitud ja tulevikuks on kogemust juures.

Konkurents oli võistlusel väga kõrge, keerutav tuul pani oskused tõsiselt proovile ja nii juhtus, et vahel esiviies sõidu lõpetanu jäi järgmises viimaste sekka. Kõik punktid olid arvel, nii on ka Lilienthalil meelel ühes sõidus märgivõtmises kaotatud viis punkti, mis oleks teda märgatavalt ülespoole viinud. Eestlanna parimaks võistlussõiduks oli neljas sõit, kus ta viiendana lõpetas.

Samas grupis võistelnud Katariina Roihu lõpetas võistluse 36. kohal, parima sõiduna läks viimane sõit, kus ta saavutas kaheksanda koha. Romi Safin lõpetas 41. kohal, parim sõit oli kaheksas, kus ta 16. koha saavutas.

ILCA 7 arvestuses võistelnud Karel Ratnik lõpetas hõbegrupis 68 sportlase seas 23. kohal.