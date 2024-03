Eesti rannavollepaarid jätkavad MK-hooaega Brasiilias

Nõlvak – Tiisaar alustavad kvalifikatsioonist, mis toimub neljapäeval. Kvalifikatsiooniturniiril mängib 32 paari ja põhiturniirile pääsemiseks tuleb läbida kaks ringi. Möödunud nädalal mängisid Nõlvak – Tiisaar samuti Brasiilias Recifes sama taseme turniiril ja jäid napilt põhiturniirilt eemale, vahendab Volley.ee.

"Tehnilselt oli kõikides kaotatud mängudes serv vastastel parem. Tagantjärele tarkusena oleks võinud mõne riski rohkem võtta, aga hoidsime riske madalamal lootes blokk-kaitses punkte saada. Tegelikult saimegi sealt palju võimalusi, aga vähesed neist suutsime punktiks realiseerida. Muus osas oli tiptop," võttis Tiisaar hooaja avaetapi kokku.

Eesootavale turniirile minnakse taas positiivsete mõtetega. "Uuele etapile läheme kui täitsa uuele etapile. Saame siin veel enne mõne trenni teha, alustame jälle kvalifikatsioonist. Näod ja tase on siin täpselt samad kui eelmisel, nii et ka see turniir võib igatepidi minna. Loodame parimat," lisas Tiisaar.

Hollas ja Remmelg alustasid hooaega samas kohas, kus meeste esiduo ja nemadki end põhiturniirile murda ei suutnud ja üritavad nüüd uuesti.

"Põdesime ja väristasime liiga palju, mis ei lasknud normaalset võrkpalli mängida. Üsna meielik algus, aga püüame seda parandada. Trennid näitavad, et oskame mängida ja tuleb lihtsalt see sama ära teha ka võistlussituatsioonis. Ootame väga, et juba väljakule minna ja teha vigade parandus," kommenteeris Remmelg enne neljapäevast kvalifikatsiooni.