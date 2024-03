Mihkel Räimele sõitis treeningul auto otsa, juht lahkus sündmuskohalt

"Oli täitsa tavaline trennipäev, tegin tavapärast treeninglõiku, sõitsin maksimaalselt paremas tee ääres, et mitte autojuhte liigselt häirida," kirjutas Räim oma Facebooki lehel.

"Tegin kõik endast oleneva, et oleksin nähtav. Kollane vest seljas, rattal taga punane tuli vilkumas ja veel selline, mis auto lähenedes hakkab intensiivsemalt autojuhti "häirima". Ilm oli ilus, nähtavus super ning täiesti sirge tee. Kiiver peas!"

"Igatahes käis ühtäkki pauk ja pikali ma olin. Sain aru, et miski sõitis mulle otsa. Lendasin lenks käes veel pikali, kõik käis nii kiirelt, et ei jõudnud isegi käsi sealt lahti lasta, esimene reaktsioon oli nagu rattaspordis ikka, püsti saada ja teelt minema kobida, et vältida järgnevat õnnetust."

"Sättisin end tee äärde, sain aru, et vigastused endal väga suured pole, õnneks miski otseselt põrguvalu ei teinud," kirjeldas Räim. "Ratas tundus ka enam vähem ok, riided puruks, aga see on kõigest lisavarustus."

Räime sõnul jäi kohe mitu autot seisma, aga õnnetuse põhjustanud auto ilmus alles mõni aeg hiljem kohale. "Šokis meesterahvas tuli minu juurde ja küsis, kuidas on? Mina ütlesin, et arvestades olukorda üsna ok. Uurisin temalt, kas sina sõitsid mulle sisse? Tema seepeale vastas: "Ma ei tea, sõitsin vä?".

Seejärel rääkis tänavusel hooajal Mongoolia kontinentaalmeeskonda esindav Räim telefoni teel kiirabiga, et jagada oma tervise kohta informatsiooni. "Kõne lõppedes avastasime, et õnnetuse põhjustaja oli lahkunud. Me ei saanud aru, kuidas see võimalik on?"

"Ca 20-30 minuti pärast oli politsei platsis. Andsin kiirabile oma tervisest ülevaate, seejärel ütlused politseile, tagatipuks saadeti veel reeglipäraselt väja kriminaalpolitsei. Vahepeal oli politsei ühendust saanud õnnetuse põhjustajaga, kes tunnistas, et selline asi oli toimunud, aga ise ta kohale ei saanud enam miskipärast tulla, vaid saatis õnnetuse põhjustanud auto koos oma pojaga sündmuspaika. Seiklust jätkus ikka paariks tunniks."

"Lõpuks, kui kõik oli tehtud otsustasin ikkagi rattaga koju sõita, sest ma tundsin, et adrenaliin oli vaja maha laadida ja peale kukkumist on soovituslik veidi jalga keerutada, muidu võib keha kohe väga kangeks jääda. Politsei pakkus, et saavad mind Tallinna ära viia, keeldusin sellest, ainult küsisin, et kas saate mind viia siit ühte ristteele, kus väiksem liiklus. Ekipaaž oli väga abivalmis, panin oma ratta politseibussi kongi ja mind eskorditi järgmisesse tanklasse. Sealt juba sõitsin rattaga koju, peas mõtteid mõlgutades, mis võinuks tegelikult juhtuda."

Räime sõnul oli õnnetus kokkuvõttes äärmiselt õnnelik. "Põhimõtteliselt nagu teine sünnipäev, jääb mõistatuseks, millega juht tegeles. Kas ta oli kaine? Kas ta oli telefonis? Kas ta jäi magama? Kas ta lihtsalt ei pannud tähele? Ei tea... Ainuke asi, mida õnnetuse vältimiseks teha saanuks, olnuks mitte trenni (tööle) minna."