Mõttus sai Hispaanias eliitnaiste klassis kolmanda koha

Võidu teenis 19-aastane hispaanlanna Marta Cano Espinosa (Primaflor Mondraker Racing Team) ajaga 1:16.19. Eliitnaiste klassis olid paremad tšehhitar Karla Löffelmann (1:18.29), hispaanlanna Nuria Bosch Pico (1:19.07) ja Mõttus (1:20.43), vahendab EJL.ee.

"Seekord oli enesetunne kindlasti parem võrreldes eelmise nädala sõiduga Ancinis. Starditõusul küll tundus, et kõik on jube tugevad ja vajusin ainult tahapoole, aga tõusu lõpuks olin kerkinud kuuendale positsioonile ja järgmiseks tõusuks olin jõudnud 3.-5. koha grupi saba peale. Seejärel algas korralik kaos," rääkis Mõttus.

"Kuna sõit toimus koos meesjuunioride ja seenioridega, kes startisid meist mõned minutid hiljem, siis esimese ringi teiseks pooleks olid nende klasside esimesed meil juba järel ning kuna rada koosnes suuremast osast kitsastest rajalõikudest, siis polnud lihtne neid mööda lasta," jätkas Mõttus.

"Alles teise ringi teises pooles sai hakata rohkem oma sõitu sõitma. Selleks hetkeks olin viiendal kohal sõitmas. Neljas koht oli ees näha. Kolmanda ringi alguses sain tõusu peal poolatari kätte ja kuna tunne oli hea, siis panin tõusu peal veidi tempot juurde, et ta kohe maha raputada. Tõusu lõpuks olin väikse vahega eest saanud. Kahjuks esimesed kolm olid natuke liiga kaugel, et neid püüda, seega viimasel ringil hoidsin lihtsalt tempot ja üritasin mitte vigu teha, et neljas koht kindlustada."

Matthias Mõttus sai meesjuunioride konkurentsis 15. koha ajaga 1:13.49. Kiireimad olid hispaanlane Pol Ferran Viladiu (1:06.37), prantslane Justin Bedrossian (1:08.02) ja hispaanlane Roger Parella Urban (1:09.08).

"Sõit oli raske ning kohe esimesel pikal tõusul hakati panema," kirjeldas Matthias Mõttus võistlust. "Peale selle tõusu oli rajal veel teine tõus ning need olid ainukesed kaks kohta, kus sai jõuga oma paremust maksma panna. Tehnilisi kohti rajal polnud, seega pidin mäe peal konkurentidel kannul püsima. Andsin endast igal ringil kõik ning lõpuks jäin ühe hispaanlasega koos sõitma."

"Viimasel ringil oli mul suhteliselt hea tunne ning ründasin ja sain paari sekundilise vahe sisse, kuid kahjuks jäid meiega samas sõidus olevad seeniorid ette," jätkas Mõttus. "Lõpusprindis oli ebamugav olukord, kus oli kaks seeniorit ja kaks juuniorit koos finišit tegemas. Jäin konkurendile sprindis alla, kuid vaadates, et kohalikud on juba kuu aega võistelnud, ei ole see tulemus midagi, mille üle häbi tunda."

Eliitklassi meeste hulgas võidutses hispaanlane Jofre Cullell Estape ja naisjuunioride hulgas hispaanlanna Mariona Ratera Tenorio.