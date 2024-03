Eesti parasportlane krooniti kettaheites maailmameistriks

Eestlastest osalesid Egert Jõesaar, Raigo Roots, Jevgeni Ponikarov, Entoni Pašun, Remy Märtson ning Oskar Kobin, lüües kaasa nii MK-etapil kui ka CISM-i MM-il.

Kogenud tegijate kõrval oli seekord võistlustules ka noorem põlvkond. "Rõõm on näha, et kogenumate tegijatega hakkab vaikselt liituma ka järelkasvu. See on suureks inspiratsiooniks noorematele, kui nad saavad olla samas tiimis nende sportlastega, kellel on pikaajalisem võistluskogemus," rõõmustas Eesti delegatsiooni juht Kaia Kollo.

Võistkond tervikuna esines hästi. Isikliku rekordi püstitanud Raigo Roots tuli sõjaväelaste parakergejõustiku maailmameistriks meeste F57 kettaheites. "Püstitasin endalegi ootamatult kettaheites uue isikliku rekordi 33.49. Tänan oma treenerit, perekonda ja Eesti Kaitseväge, kes kõik on mulle sellel teel palju abiks olnud," rõõmustas Roots.

Isiklikud rekordid püstitasid veel 16-aastane Remy Märtson T37 400 m jooksus, 14-aastane Oskan Kobin T62 100 m jooksus ja Entoni Pašun meeste F36 kuulitõukes. "See oli minu välishooaja esimene võistlus. Osalesin kolmel alal, millest jäin enim rahule 400 m jooksuga, sest seal püstitasin isikliku tippmargi," sõnas Märtson.

Lisaks Rootsile jõudsid pjedestaalile ka Kobin ja Pašun 100 m jooksus (mõlemal 2. koht) ning Ponikarov (2. koht) ja Jõesaar (3. koht) kettaheites. "Hooaja esimene võistlus ebaõnnestus täielikult. Ma ei suutnud ootuspärast tulemust saavutada ega oma võimeid realiseerida," nentis Jõesaar.

Koondist juhendasid kogenud treenerid Hennit Küppas ja Mart Olman.

Eesti koondislaste tulemused:

Raigo Roots (F57)

Kettaheide 1kg istudes F56-57 M + F33 W 33.49 (1. koht)

Kuulitõuge 4kg istudes F56-57 M 7.71 (4. koht)

Oskar Kobin (T62)

100 m jooks T62 M 13,44 (2. koht)

Entoni Pašun (T/F36)

Kaugushüpe T35-36-37 M 3.86 (8. koht)

100 m jooks (T36 M) 16,04 (2. koht)

Kuulitõuge 4kg F35-36-37 M 5.66 (9. koht)

Remy Märtson (T/F37)

Kuulitõuge 4kg F35-36-37 M 7.59 (7. koht)

Kettaheide F36-37 M 24.48 (7. koht)

400 m jooks T37 M 1.07,70 (5. koht)

Jevgeni Ponikarov (F34)

Kettaheide 1kg istudes F32-33-34 M 18.73 (2. koht)

Egert Jõesaar (F44)

Kettaheide 1.5kg F42-44-46-63-64 M 45.73 (3. koht)