Sirvel jõudis USA-s kaks korda kümne parema sekka

Olümpiakrossis pälvis eliitnaiste klassis võidu ameeriklane Haley Batten (Specialized Factory Racing; 1:18.14), jättes selja taha kanadalanna Jennifer Jacksoni (LIV Factory Racing; 1:20.59) ja kaasmaalanna Gwendalyn Gibsoni (Trek Factory Racing – Pirelli; 1:22.45). Sirvel finišeeris ajaga 1:30.19 ja sai kümnenda koha, vahendab ejl.ee.

Päev varem peetud lühirajasõidus oli Batten samuti parim ajaga 21.36. Jackson kaotas talle nelja ja Gibson viie sekundiga. Sirvel oli taas kümnes, jäädes võitjale alla 56 sekundiga.

"Jäin lühirajasõiduga üldpildis rahule. Sõitsin viimasel ringil 7.–10. positsioonil ning plaanisin viimasel tõusul end sisekurvis ette saada, kuid mulle sõideti seal ette ning pidin jala lahti võtma. Sellega tekkis mul nendega vahe sisse ja lõpetasin sõidu kümnendana," kirjeldas Sirvel. "Olümpiakrossiga ma rahule ei jäänud, aga kahjuks ei suutnud ma rohkemat endast seekord välja pigistada."

Eliitmeeste konkurentsis võistelnud Joosep Mesi ja Kirill Tarassov (mõlemad Trey Trek Team) said olümpiakrossis vastavalt 17. ja 18. koha. Mesi lõpuajaks mõõdeti 1:35.51 ja Tarassovil 1:36.55. Parim oli ameeriklane Christopher Blevins (Specialized Factory Racing) ajaga 1:23.13. Teise koha teenis mehhiklane Adair Gutierrez Prieto (1:24.33) ja kolmanda koha ameeriklane Bradyn Lange (1:24.54).

Lühirajasõidus võidutses Oliver Ben (Denver Disrupters) ajaga 21.39, jättes teiseks Blevinsi (+0.00) ja kolmandaks Sean Finchami (Maxxis Factory Racing; +0.01). Mesi (+0.59) lõpetas 22. ja Tarassov (+1.31) 27. positsioonil.

"Jäin oma esimeste sõitudega rahule!," ütles Mesi. "Plaan oli uuesti organism käima saada ja olla sõidus sees nii kaua kui võimalik ja nii ka õnnestus. Võrreldes eelmise aastaga on füüsiline võimekus kindlasti parem, aga hetkel vajab tehniline pool veel harjumist."

Tarassov lisas: "Ma võin samuti mõlema sõiduga rahule jääda. Eks keha peab harjuma nii olümpiakrossi kui lühirajasõidu intensiivsusega. Arvestades, et esimese otsa inimesed on samad, kes eelmisel aastal, siis edasiminek on lootustandev."

Seeriavõistluse teine etapp peetakse 3.-7. aprillini Fayetteville'is.