Dopingukütte vältida üritanud olümpiavõitjale määrati võistluskeeld

Brasiilia jalgpallikoondises 18 kohtumist pidanud Barbosa vahejuhtum dopinguküttidega leidis aset eelmise aasta aprillikuus. Jalgpalluri koduklubi Flamengo treeningutele saabusid dopingukütid, kes üritasid Barbosalt uriiniproovi võtta, kuid ei suutnud mängijat leida. Kontrollijad said lõpuks mehe siiski kätte ja temalt ka proovi, kuid alles mitu tundi pärast meeskonnakaaslasi.

Brasiilia Antidopingu Agentuur karistas esmaspäeval Barbosat kahe-aastase võistluskeeluga, mis hakkas tagasiulatuvalt kehtima rikkumise kuupäevast ehk eelmise aasta 8. aprillist. See tähendab, et ründaja jätab kogu tänavuse Brasiilia kõrgliiga hooaja vahele ning saab palliplatsile naasta alles järgmise hooaja alguseks.

Barbosa ise on süüdistusi eitanud ning plaanib otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) edasi kaevata. "Kogu austuse juures kohtu vastu, ma pean veelkord rõhutama, et ma ei ole kunagi proovinud ühegi dopingutesti andmisel kedagi takistada või petta. Ma olen kohtuotsuses sügavalt pettunud. Usun ja loodan, et minu apellatsioon rahuldatakse," teatas jalgpallur ühismeedias.

Barbosa kuulus 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiamängudel kuldmedalile tulnud Brasiilia koondisesse. Praegu Flamengo hingekirja kuuluv ründaja on aastate jooksul esindanud ka Santost, Lissaboni Benficat ja Milano Interit.