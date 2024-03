Kristel Sandra Soonik teenis Hollandi ühepäevasõidul kuuenda koha

Keerulistes tingimustes peetud võistlusel teenis kodupubliku rõõmuks soolovõidu Vera Tieleman (MTD Women Cycling; 2:46.43), edestades belglast Jesse Vandenbulcket (De Ceuster-Bonache Cycling Team) 12 ja kaasmaalannat Wendy Oosterwoudi (NWVG-uplus) 13 sekundiga. Soonik jäi võitjale alla 19 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Ma vist pole varem osalenud nii suurel võistlusel, kus on 145 naist joonel," ütles eestlanna. "Startisin viimasest reast. Ilm oli väga tuuline ja teed kitsad. Üritasin kohe ette sõita, ent olin juba 800. meetril pikali ja selle kukkumise taha läks väga palju aega, kuna ühe tüdruku jalg oli käiguvahetaja ja kodarate vahel kinni. Mõtlesin, et ei sõida edasi, kuna nägin kohe kui kõver see käiguvahetaja oli, aga tiim ütles, et proovi ikka."

Prantsusmaal korraldatud 166-kilomeetrisel ühepäevasõidul Annemasse-Bellegarde pälvis Markus Pajur (EC Saint-Etienne Loire; +1.53) 14. koha.

Samuti Prantsusmaal peetud 141,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Bordeaux-Saintes teenis Virgo Mitt (CC Villeneuve Saint-Germain; +6.07) 99. koha.

Memorial Freddy Urceli mitmepäevasõidu viimasel, 125,6-kilomeetrisel etapil said eestlased Ken Post (+3.14) ja Ats Uulimaa (mõlemad Rayon d'Argent; +29.04) 28. koha. Post oli üldarvestuses 13. (+16.04) ja Uulimaa 25. (+43.13).

Hispaanias oli võistlustules Markus Mäeuibo (Equipo Essax), kes pälvis Subida a Gorla-Bergara ühepäevasõidul 56. koha, kaotades võitjale, hispaanlasele Ander Ganzabalile (Laboral Kutxa; 2:20.58) viie minuti ja 32 sekundiga.