U-20 võrkpallurid saavad kodupubliku abil EM-turniiri pääset püüda

Rando Ringmetsa juhendatav Eesti meeskond loositi EM-valikmängude teises ringis C-alagruppi koos Ukraina, Hollandi ja Rumeenia eakaaslastega. Kokku on viis alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning lisaks kõikide alagruppide peale kolm paremat teise koha saajat.

Peatreener Rando Ringmetsa sõnul tahetakse kodupubliku toel kindlasti edasipääsu püüda. "Kui kadusid ei teki, siis meie koosseis lubab kindlasti siit edasipääsu jahtida. Selleks me ka turniiri Tallinnas korraldame, et oleks lihtsam valmistuda, sest mitmed mängijad teevad kaasa nii meeste kui noorte liigades ja graafikud on väga tihedad. Loodan, et saame siin kodupubliku tuge nautida ja see annab meile ühe käigu lisaks," ütles Ringmets, kes otsustab turniiril osaleva koosseisu järgmise nädala alguses.

"Vastased on enam-vähem teada ja videod on samuti üle vaadatud. Tugeva Ukrainaga pole siiani meil väga hästi läinud, aga ka nendest jagu saamine pole lootusetu. Panime selle mängu teadlikult viimasele päevale. Holland ja Rumeenia peaks olema rohkem meie masti meeskonnad, Euroopa tippude sekka nad praegu ei kuulu. See on selge, et edasi saamiseks tuleb meil endal väga hästi esineda."

Eesti koondis koguneb uuel nädalal, mil tehakse mõned ühistrennid. "Valmistumine on ses osas veidi keeruline olnud, et kokkumängu on osad saanud rohkem harjutada, osad üldse mitte. Eks tuleb selle mõne päevaga mingi klapp leida. Aga üldiselt tunduvad poisid heas seisus olevat ja läheme reedel võitlusesse," lisas peatreener.

Eesti mängib reedel, 5. aprillil, Rumeeniaga, laupäeval Hollandiga ning pühapäeval Ukrainaga.