Karjääripöörde teinud ragbitäht kohtub Super Bowli võitjaga

Walesist pärit Rees-Zammit teatas aasta alguses, et võtab ette uue väljakutse ning proovib NFL-is läbi lüüa. Mõned päevad hiljem teatas NFL, et waleslane kuulub rahvusvaheliste mängijate arendusprogrammi ning nädalavahetusel peeti Floridas klubide jaoks treeningpäev.

Juba New York Jetsi ja Cleveland Brownsiga kohtunud Rees-Zammit oli heas vormis ning saab nüüd vestelda ka Denver Broncose ning viimasel kahel Super Bowlil võidutsenud Kansas City Chiefsiga.

Ragbimängijad on ka varem karjääris säärase lükke teinud, suurimaks edulooks võib pidada austraallast Jordan Mailatat, kellest on saanud Philadelphia Eaglesi võtmemängija. Hiiglasliku Mailataga võrreldes väiksemad mehed on üldiselt üritanud NFL-i murda jooksja positsioonilt, kuid Rees-Zammit demonstreeris meeskondadele ka püüdmisoskust.

NFL-i draft ehk talendikorje toimub aprilli lõpus.