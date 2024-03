Venno koduklubi tuli Kataris teiseks, Laak valiti jälle parimaks

Välisliigades mängivad Eesti võrkpallurid on teinud algust play-off turniiridega, kuid Katari meistriliigas jagati kohad välja tabeliseisu järgi, mis tähendab, et Oliver Venno ja Al Rayyan teenisid koduliigas teise koha.

Oliver Venno ja Al Rayyani jaoks lõppes Katari meistriliiga sel aastal hõbedaselt, kui viimases mängus saadi 3:2 (21:25, 25:23, 22:25, 25:18, 15:12) jagu Al Arabist. Vennolt võitjate parimana 23 punkti (+9). See tähendas, et tabelis saadi kokkuvõttes 49 punktiga teine koht, millega meistrivõistluste medalid ka välja jagati.

Hooaeg sai lõpu koondise libero Silver Maari jaoks, kelle tööandja Libereci Dukla ei suutnud Tšehhi meistriliigas veerandfinaalist edasi pääseda. Liberec kaotas lõppenud nädalal veerandfinaalseeria kolmanda mängu Pribramile 1:3 (22:25, 25:19, 26:28, 16:25) ning seerias jäädi alla 0:3. Maari vastuvõtt oli viimases kohtumises 73 protsenti.

Saksamaa meistriliigas pääses Timo Tammemaa ja Robert Tähe tööandja Berliini Recycling Volleys poolfinaali. Veerandfinaalseeria teine mäng Karlsruhe Baden Volleyse vastu võideti sarnaselt esimesele 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) ja kaks-null seeriavõiduga pääseti järgmisse ringi. Täht tõi üheksa punkti (+4), Tammemaa ei mänginud. Kolme võiduni peetavas poolfinaalis on vastaseks Lüneburg.

Poolas peeti esimesed veerandfinaalid ja Kertu Laak ning Bielsko-Biala BKS Bostik said UNI Opole vastu avamängus 3:2 (25:19, 25:17, 24:26, 18:25, 15:12) võidu. Väsimatu Laak panustas võitjate ridades 21 punkti (+11) ja pälvis sel hooajal juba kuuendat korda mängu parima mängija tiitli.

Kertu Laak (nr 11) Autor/allikas: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała/Facebook

Põhiturniir lõppes Prantsusmaa meeste kõrgliigas ja play-off'i pääses kahest eestlasest üks. Märt Tammearu ja Tours said viimati kirja 3:1 (25:23, 25:19, 26:2, 26:24) võidu Saint-Jean d'Illaci üle. Tammearu tõi 14 punkti (+6). Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid aga tunnistama Pariisi Volley 3:0 (26:24, 25:20, 25:14) paremust, Kreegilt kaks punkti (-1).

Põhiturniiri lõpetas Tours 51 punktiga neljandal kohal, Sete oli 32 punktiga 10. Veerandfinaalis on Toursi vastaseks Montpellier, Sete play-off'i ei pääsenud.

Prantsusmaa naiste meistriliigas lõppes samuti põhiturniir. Eestlannadest käis platsil Carmel Vares, kelle tööandja RC Cannes sai 3:1 (25/23 25/21 21/25 25/22) jagu Chamalieres´st. Vares tõi vähese mänguajaga ühe punkti (+0). Eelmisel nädalal mänguvabad olnud Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre said põhiturniiril 52 silmaga neljanda koha, Cannes oli 19 punktiga 11. Veerandfinaali pääsenud Nancy kohtub seal Le Cannet´ Voleroga.

Belgias peeti järjekordsed kohtumised kuue parema meeskonna play-off'i ringis. Henri Treiali tööandjaks olev Roeselare Knack sai esmalt 3:2 (22:25, 22:25, 35:33, 25:23, 15:10) jagu Stefan Kaibaldi koduklubist Leuveni Haasrodest, Treialilt kuus punkti (+6), Kaibald ei mänginud. Seejärel alistas Roeselare 3:0 (25:21, 27:25, 26:24) Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemansi. Treial tõi üheksa punkti (+7) ja Saaremaa panustas 12 punkti (+11).

Aalst pidi tunnistama ka Renet Vankeri ja Maaseiki Greenyardi 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) paremust. Saaremaa panustas kuus punkti (+3), Vanker tõi lisaks sidemängija tööle ka kolm punkti (+2). Leuven sai oma teises mängus 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) jagu Menenist, Kaibald taaskord kaasa ei teinud. Tabelis on Roeselare 20 punktiga esimene, Maaseik 19 punktiga teine, Leuven 14 punktiga kolmas ja Aalst 10 silmaga neljas.

Henri Treial (vasakul) Autor/allikas: Facebook/Knack Volley Roeselare

Veerandfinaalidega alustati Bulgaaria naiste meistriliigas. Sidemängija Melissa Varlõgina ja CSKA said Hectori naiskonna vastu kaks võitu – 3:0 (25:13, 25:21, 25:9) ja 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) ja tagasid sellega ka koha poolfinaalis.

Ka Bulgaaria meeste kõrgliigas on käsil veerandfinaalid. Põhiturniirilt pääses edasi Markkus Keele tööandja Cherno More, kes sai kaheksanda koha ja on veerandfinaalis vastamisi põhiturniiri võitja Deya Sportiga. Avamängu võitis 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:23) Deya Sport, Keel panustas lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1). Põhihooajal üheksanda koha saanud Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 meeskond jäid play-off'ist eemale.

Sõelmängud algasid ka Horvaatias, kus Sten Perillus ja MOK Mursja-Osijek võitsid Varaždini vastu avakohtumise 3:0 (25:23, 25:23, 26:24) ja teise samuti 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) võidu ning pääsesid poolfinaali. Perillus meeskonna koosseisu ei kuulunud.

Itaalia esiliiga põhiturniiri viimases kohtumises said Karli Allik ja Santa Croce Kemas Lamipel kirja 3:2 (25:20, 25:17, 29:31, 19:25, 15:12) võidu Siena üle. Allik kerkis 23 punktiga (+16) võitjate resultatiivseimaks. Hooaeg lõpetati 36 punkti ja kaheksanda kohaga ning play-off'i ei pääsetud (seal mängivad kohad 2.-7.). Nüüd ootavad Allikut veel ees karikamängud, kus püütakse esmalt pääsu esikaheksa sekka.

Karli Allik Autor/allikas: Facebook/Lupi Santa Croce

Šveitsis sai Joosep Kuriku ja Valentin Kordase koduklubi Genfi Genois mängus 5.-7. koha nimel viimati kirja 3:0 (25:15, 26:24, 25:20) võidu Jona Volleyballi vastu. Kurik oli oma meeskonna parim 14 punktiga (+7), Kordas koosseisu ei kuulunud. Tabelis ollakse kuue silmaga teisel kohal.

Rumeenia kõrgliigas tehti samuti algust veerandfinaalidega. Abitreener Märt Pajusalu tööandja Brasovi Corona vastaseks on Robert Viiberi koduklubi Bukaresti Steaua ja avamängus sai 3:0 (25:17, 25:14, 28:26) võidu põhiturniiri kolmas meeskond Brasov. Viiber sekkus episoodiliselt. Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi koduklubi Zalau vastaseks on Galati Arcada ja selle paari avamängus sai 3:0 (25:14, 25:22, 25:20) võidu Galati meeskond.

Austrias pääsesid Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol finaali, kui poolfinaalseeria Zadruga Aich/Dobi vastu võideti mängudega kolm-üks. Lõppenud nädalal saadi kirja 3:1 (21:25, 25:20, 26:24, 25:18) võit ja 3:2 (26:28, 19:25, 25:13, 25:18, 21:19) võit. Varblaselt vastavalt 12 (+8) ja 12 (+11) punkti. Finaalis on Innsbrucki vastaseks Raiffeisen Hartberg.

Kevin Saar ja UPCN Voley Club alustasid Argentina kõrgliigas poolfinaalidega. Avakohtumises tuli eestlase tööandjal tunnistada Club Asociación Mutual Policiali 3:2 (26:28, 18:25, 32:30, 25:16, 15:12) üleolekut. Saar tõi 17 punkti (+10).