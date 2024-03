Alcarazi vastu Monfilsi maagia ei toiminud

Teist turniirivõitu jahtiv 20-aastane Alcaraz ja 37-aastane Monfils alustasid kohtumist tasavägiselt, kuid hispaanlane murdis seisul 2:2 vastase servi ning võitis ka järgmised kolm geimi, et avasetis 6:2 võit vormistada.

Alcarazi geimivõitude seeria jätkus ka teises setis, kus ta murde toel 2:0 juhtima läks. Hispaanlase edu kasvas ühel hetkel seisule 5:1, kuid prantslane sai siis hoo sisse ning jõudis viigist geimi kaugusele. Alcaraz võttis siis end kokku ning ei lubanud Monfilsile kümnendas geimis ühtki punkti, realiseerides esimese matšpalliga 6:4 setivõidu.

Matši olid tulnud vaatama mitmed sporditähed, sealhulgas Brasiilia jalgpallitäht Neymar, Miami Heati ääremängija Jimmy Butler ning endine maailma kolmas reket Juan Martin del Potro. "Päris keeruline on mängule keskenduda, kui sellised legendid on kohale tulnud," ütles Alcaraz pärast matši. "See on minu jaoks hea. Ma tahan head tennist mängida ja neile ka rõõmu pakkuda."

Alcaraz kohtub kaheksandikfinaalis äsja isaks saanud itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 24.), kes alistas ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 147.) 6:4, 7:6 (5).

Edasipääsu pälvis ka maailma viies reket Alexander Zverev, kes alistas samuti kodupubliku ees mänginud Christopher Eubanksi (ATP 32.) 7:6 (4), 6:3. Zverev läheb kaheksandikfinaalis vastamisi neutraalse lipu all mängiva venelase Karen Hatšanoviga (ATP 16.), kes teenis argentiinlase Francisco Cerundolo vastu 6:1, 5:7, 7:6 (5) võidu.