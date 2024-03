Soome–Eesti maavõistlusmängu vilistavad Taani õigusemõistjad

Soome–Eesti maavõistlusmängu peakohtunik on Mads-Kristoffer Kristoffersen, kes on mitmele koondislasele tuttav: taanlane oli kohtunik 2021. aastal A. Le Coq Arenal toimunud maavõistlusmängus, kus Eesti läks vastamisi Põhja-Iirimaaga, vahendab jalgpall.ee.

Kristoffersenit abistavad äärtel abikohtunikud Dennis René Wollenberg Rasmussen ja Jakob Lodal Lynge Mastrup, kellest viimane kuulus samuti kolm aastat tagasi Tallinnas toimunud kohtumise brigaadi. Neljanda kohtunikuna tegutseb Morten Krogh Hansen.

Eesti ja Soome koondised on läbi ajaloo vastamisi läinud mitmel korral. Seni peetud kohtumistest on 17 võitnud Soome, 10 on lõppenud Eesti paremusega. Eestlaste jaoks lõppes võidukalt ka viimatine omavaheline mäng: 2023. aasta jaanuaris toimunud Portugali treeninglaagri osana peetud maavõistlusmängus saadi kirja 1:0 võit.

Maavõistlusmängu avavile Soome vastu kõlab Helsingi olümpiastaadionil kell 19.00.