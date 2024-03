Swiatek ja Gauff langesid Miamis konkurentsist

Tunamullune meister ja toona nn Sunshine Double'i võitnud Iga Swiateki tänavune teekond sai läbi, kui ta kohtus kaheksandikfinaalis neutraalse lipu all mängiva Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 16.).

Suurepäraselt servinud venelanna jäi kaotusseisu vaid teise seti alguses, kui poolatar esimese geimi võitis. Aleksandrova virutas esireketile kaheksa ässa ning murdis vastase kolmel korral, tõrjudes ise Swiateki ainsa murdevõimaluse, teenides 6:4, 6:2 võidu.

Tegemist on 29-aastase Aleksandrova karjääri esimese võiduga esireketi üle. 2021. aastal sai ta Swiatekist jagu, kuid viimased kolm kohtumist on lõppenud poolatari võiduga. "Me oleme varasemalt mänginud ja olen ta kolme setti viinud. Võit on lähedal olnud, aga samas olen kaugele jäänud. Ma ei tea, kas see on üllatus, aga tegin kõvasti tööd ja see kandis vilja," ütles venelanna.

Aleksandrova kohtub veerandfinaalis ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 5.), kes alistas kaasmaalase Emma Navarro (WTA 20.) 7:6 (1), 6:3.

Kõik esikolmiku naised on nüüd Miamis konkurentsist langenud. Kolmandas ringis pakkis reketid teine reket Arina Sabalenka, lisaks Swiatekile pidi kaheksandikfinaalis kaotusega leppima ka kolmas reket Coco Gauff.

Prantslanna Caroline Garcia (WTA 27.) võitis ameeriklanna vastu avaseti 6:3, kuid Gauff lubas teises setis Garciale ühe geimi. Otsustava seti esimeses geimis tõrjus Garcia neli murdepalli ning asus seejärel ise murde toel 2:0 juhtima. Enam ta ameeriklannat lähedale ei lubanud ja võitis matši kokkuvõttes 6:3, 1:6, 6:2.

Eelnevas ringis endise esireketi Naomi Osaka alistanud Garcia kohtub veerandfinaalis veel ühe ameeriklannaga, sest Danielle Collins (WTA 53.) alistas rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 24.) 6:3, 6:2.

Maailma neljas reket Jelena Rõbakina jätkas aga võidukalt, kui alistas Floridast pärit Madison Keysi (WTA 18.) kahes setis. Rõbakina kohtub veerandfinaalis kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 8.), kes sai Anna Kalinskajalt (WTA 25.) loobumisvõidu.