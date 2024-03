Dani Alves vabanes vanglast, valvurid kasutasid meedia tähelepanu ära

Eelmisel kolmapäeval otsustas kohus, et kui jalgpallur kaebab süüdimõistva otsuse edasi, võib ta sel ajal vastava summa eest tingimisi vabastada. Oma nelja ja poole aasta pikkusest karistusest on mullu jaanuarist vahi all viibinud Dani Alves kandnud ära veerandi.

40-aastane tiitlite poolest aegade üks edukamaid jalgpallureid lahkus Brians 2 vanglast kohaliku aja järgi kell 16.25 ega suhelnud sündmust kajastanud ajakirjanikega. Tema advokaat oli varem loovutanud mängija Brasiilia ja Hispaania passid, et täita vabastamise tingimusi.

Dani Alves ei saa Hispaaniast lahkuda ja peab igal reedel või kutse korral kohtu ette ilmuma. Kohus määras talle ka ohvrile lähenemise keelu. Ta ei tohi teda süüdistanud isikule minna lähemale kui tuhat meetrit.

Juhtum leidis aset 31. detsemberi 2022. aasta varajastel tundidel Barcelona ööklubis Sutton. Dani Alvesit süüdistati naise meelitamises VIP-ala tualetti ja seal naisterahva vägistamises. Alves muutis uurimise käigus mitu korda oma versiooni ja väitis, et mõlemad olid vahekorras vastastikusel nõusolekul.

Suurt meediahuvi kasutasid esmaspäeva ära ka Hispaania vanglaametnikud, kes protesteerivad ebapiisavate turvatingimuste vastu. Kohalikud valvurid on avaldanud pahameelt alates eelmisest nädalast, kui ühes teises kinnipidamisasutuses pussitas üks vang surnuks köögitöölise.