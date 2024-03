Narkosõjas vaevlevas Rosarios ähvardati Angel Di Mariat

Sõnum saabus nädal pärast seda, kui Rosariost pärit Di Maria teatas, et soovib lõpetada oma karjääri noorepõlveklubis Rosario Centralis.

Kohaliku meedia teatel jättis üks auto teate Rosario äärelinnas eravalduse juurde, kus tavaliselt viibib Di Maria perekond. Ähvarduses mainiti, et isegi linnapea Maximiliano Pullaro ei suudaks nende turvalisust tagada.

"Öelge oma pojale Angelile, et ta ei tuleks Rosariosse tagasi, sest siis me tapame ühe pereliikme. Isegi Pullaro ei päästa teid. Me ei jäta pabersõnumeid. Me jätame endast maha kuulid ja surnud inimesed," oli politseiallikatele toetanud väljaande Infobae andmetel sõnumi sisu.

Hetkel Portugali tippklubis Lissaboni Benficas palliv Di Maria on esindanud mitmeid Euroopa suurklubisid nagu Madridi Real, Manchester United, Pariisi Saint-Germain ja Torino Juventus ning võitis 2022. aastal koos Argentina koondisega maailmameistritiitli.

Di Maria pole esimene Rosario kasvandik, keda linna arvatavasti narkokaubandusega tegelevad jõugud ähvardavad. Samuti Rosariost pärit Lionel Messi abikaasa Antonela Roccuzzo perele kuuluvat kaubanduskeskus ründasid eelmisel aastal tundmatuks jäänud relvastatud isikud. Ka Messi sai kirja teel ähvarduse.

Eelmisel nädalal teatas Argentina valitsus, et saadab kongressile seaduseelnõu, mis lubab relvajõududel sekkuda sisejulgeoleku operatsioonides, võitlemaks Rosarios narkokaubanduse ja kuritegevuse vastu.

Rosario on suur sadamalinn ja seda peetakse üheks sõlmpunktiks, mille kaudu liigutatakse narkootilisi aineid Argentinast välismaale. Viimasel ajal on vägivallajuhtumid erinevad narkojõukude vahel sagenenud.