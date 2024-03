Vinicius Junior: ma jään, sest siis näevad rassistid mu nägu üha enam

Brasiilia jalgpallikoondise mängija Vinicius Junior rääkis enne maavõistluskohtumist Hispaaniaga pressikonverentsil rassismist ja sõnas, et tal on rünnakute tõttu raske end mängima motiveerida.

Teisipäeval toimub mäng Hispaania pealinnas Madridis Santiago Bernabeu staadionil, mida kasutab oma kodumängudeks Madridi Real, kus teiste seas pallib ka Vinicius Junior.

Brasiilia jalgpallur on viimase aasta jooksul korduvalt juhtinud tähelepanu Hispaania kõrgliiga tribüünidelt kostuvatele rassistlikele hõigetele. Näiteks eelmisel hooajal märgiti üles kümme sellist juhtumist, kus rassistliku alatooniga solvangud olid suunatud just konkreetselt talle.

Sel hooajal pole 23-aastase jalgpalluri sõnul olukord paremaks läinud. "Ma tahan lihtsalt jalgpalli mängida, aga sellega on raske tegeleda... ma tunnen, et mängin üha vähem ja vähem," sõnas kohati pisaraid tagasi hoida püüdnud Vinicius Junior.

"See [Hispaaniast lahkumine] ei ole kunagi mulle pähe tulnud, sest kui ma lahkun Hispaaniast, siis annab see rassistidele täpselt seda, mida nad tahavad."

"Ma jään, sest siis näevad rassistid mu nägu üha enam," lausus ta. "Olen julge mängija, mängin Madridi Realis, võidame palju tiitleid ja paljudele inimestele see ei sobi."

Mullu mais katkestati Reali võõrsilmäng Valenciaga kümneks minutiks, sest publik solvas taas Vinicius Juniorit rassistlike märkustega. Kui mängija näitas näpuga tribüünile pealtvaatajate suunas, sattus ta konflikti Valencia palluritega ja see tõi talle lõpuks punase kaardi.

Intsidendiga kaasnes aga suur poolehoid brasiillasele, tulid mitmeid kohalikud ja rahvusvahelised kampaaniad. Samas on mängija ikka pettunud, sest ei näe sel hooajal muutust. "Asi läheb aina kurvemaks," ütles ta. "Kõik, mida olen iga mäng, iga päev, iga kaebuse juures läbi elanud... ja see läheb aina hullemaks."

"Puudulik karistamine on väga masendav. Kui hakkame neid inimesi karistama, siis me ei muuda nende mõtlemist, vaid nad hakkavad hõikamist kartma, olgu see siis staadionil, kus on kaamerad... see hirmutab neid inimesi."

"Tahan selle nimel edasi võidelda, aga see on raske. Pole vahet, kas ma võidan või kaotan mänge - olen võitja juba siis, kui siin kohal olen."

Teisipäeval peetav Hispaania - Brasiilia maavõistlus on osaks rassismivastasest kampaaniast.