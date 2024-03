Noor Karl Robin Rillo võitis quadide Prantsusmaa meistrivõistluste avaetapi

Möödunud nädalavahetusel toimus Peschadoires'is quadide Prantsusmaa meistrivõistluste avaetapp, kus tegi ajalugu Karl Robin Rillo. Rillo on läbi aegade noorim võitja tugevaimas eliit-klassis ja esimene, kes on seda teinud vähem kui 18-aastasena.

Tugevaimas eliit-klassis oli stardis 36 quadi. See tähendas, et võistlussõitudesse kvalifitseerimiseks pidi 30 hulka saama. Kvalifikatsioon ei alanud Rillole kõige paremini. Ta selgitas, et kaasvõistleja oli jäänud pimeda hüppe taha seisma ning Rillo maandus talle tagarattasse ja kukkus. Selle intsidendi tõttu katkestati kvalifikatsioon punase lipuga, kuid üsna pea jätkati, vahendab Msport.ee.

Selleks ajaks olid olud muutunud küllaltki põhjamaiseks, sest lund ja rahet hakkas sadama. Kuna võistlusmasin sai sedavõrd kannatada, et sellega jätkata ei saanud, siis tuli võtta varumasin. Karmides oludes õnnestus Rillol siiski kvalifikatsioonisõidus teist aega näidata. Kvalifikatsioonisõidu kiireim oli Mathieu Baille, teine Rillo ja kolmas Sylvain Petit.

Põhisõitudesse lubati 30 võistlejat. Esimeses sõidus haaras liidripositsiooni väga hea stardi teinud Lylian Leger. Rillo oli avakurvides kuuenda-seitsmendal kohal ja tõusis sõidu lõpuks kolmandaks. Sõidu võitis Lylian Leger ja teine oli Clement Bruni.

Teises sõidus läks liidriks Sylvain Petit. Tema järel võtsid vastavalt teise ja kolmanda positsiooni Laurent Boissy ja Karl Robin Rillo. Sellistel kohtadel ka teine sõit lõpetati. Esimese sõidu võitja Lylian Leger lõpetas nüüd seitsmendana ja teise koha saanud Clement Bruni oli nüüd viies.

"Sõitudega olen kindlasti rahul ja äge kogemus oli. Start oli restilt ja see oli veidi harjumatu. Pärast intensiivset Itaalia laagrit oli veidi väsimust sees ja väga kõrgeid ootuseid ei seadnud," kommenteeris Rillo.

"Tase on siin ikka päris kõrge, kaheksa-üheksa meest võivad vabalt esikohale sõita. Rada ise oli juba võistluse algusest üsna aukus, ühe soonega ning möödasõidud olid päris rasked. Isegi mahajääjatest oli keeruline mööda saada, kuna keegi niisama sind mööda ei lasknud, hoolimata sinistest lippudest."

Võistluse võitis kokkuvõttes 40 punktiga Rillo, tema järel Lylian Leger 39 punktiga ja Clement Bruni 38 punktiga.

Rillo järgmine start on juba mõne nädala pärast Portugalis, kus sõidetakse Alqueidao rajal Euroopa meistrivõistluste avaetapp.