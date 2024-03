Eesti parasportlased naasevad Türgist mitmete medalitega

Keira Rattur krooniti maailmameistriks rinnuliujumises nii 50 m kui ka 100 m distantsil, mõlemal puhul uue Euroopa rekordiga. 200 m võistlusrajal pälvis ta pronksmedali. Aleksandra Elisabeth Jenkins oli sportvõimlemises parim nii toenghüppes, rööbaspuudel, vabaharjutuses kui ka mitmevõistluses.

Teistest Eesti ujujatest sai sai Eric Tött kahel ja Kaspar Paul Loik ühel distantsil viienda koha. Hardi Paisi parim tulemus oli kaheksas, Paula Ploomil 14. ja Ingel Õunmaal 17. koht.

"Kahekordne maailmameister, uued Euroopa rekordid, sagedased finaalikohad - need on meie tippujujate saavutused äsjaselt Türgi MM-ilt," kommenteeris Ratturi treener Jan Joonas Viirpuu. "Saavutused räägivad enda eest, trennid on andnud väga head tulemust. Treenerina rõõmustan kordaläinud MM-i üle."