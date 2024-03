Mistra lõpetas hooaja Balti mere liigas, esikohale tuli Soome klubi

Pühapäeval peeti sel hooajal moodustatud naiste käsipalli Balti mere liigas viimased mängud. Ainsa Eesti klubina sarjas osalenud Mistrat midagi lihtsat ees ei oodanud, kuna Leedu klubi VMSM Sostines Tauras vajas kohtumisest võitu, et tiitlivõimalused säilitada. Kaks eelmist matši olid eestlased sel nädalavahetusel kaotanud.

Mängu alguses jäid eestlannad taas hätta realiseerimisega, kui 18. minutil viskas Kertu Sassiad alles nende neljanda värava. Kusjuures kolm eelmist oli skoorinud Maarja Treiman. Leedu klubi oli samal ajal skoorinud juba kümnel korral. Poolaja lõpus aga suutis Mistra vastastele lähemale tulla ning garderoobi mindi seisul 10:14.

Teine poolaeg algas eestlannadele samamoodi kui esimene ning vastased tegid 4:1 spurdi abil vahe taas seitsmeväravaliseks. Kümme minutit enne lõppu tõi aga Alisa Grabarskaja Mistra seisule 20:23. Sellest lähemale aga Eesti naiskond ei saanud ning leedulannadel oli pidevalt vastus olemas. Lõppseisuks vormistas Kim-Ly Hoang 24:28.

Mistra resultatiivseim oli Maarja Treiman kümne väravaga. Leedulannade poolelt tabas Gabija Pilikauskaite seitse korda. VMSM lõpetas Balti mere liiga Soome klubiga Grifk võrdsetel punktidel esikohal.

"Suutsime täna korralikult tagasi joosta ning kaitses hästi esineda. Kahjuks rünnaku pool jäime realiseerimisega hätta ning tegime lubamatult palju pallikaotusi," olid Mistra mängija Kim-Ly Hoangi esimesed kommentaarid pärast [pühapäeval peetud] mängu.

Eesti naiskond lõpetas Balti mere hooaja ühe võiduga kaheksast mängust. Kokkuvõttes jäädi jagama seitsmendat kuni üheksandat kohta. "Kokkuvõttes võib öelda, et Balti mere liiga oli väga lahe kogemus. Saime näha, mis tasemel meie naaberriigid on. Loodetavasti on ka järgmisel hooajal võimalus selles sarjas osaleda," võttis Hoang debüüthooaja kokku.

Tulemuste poolest domineerisid kaks Soome ja neli Leedu klubi. Üks Eesti ning kaks Läti naiskonda mängisid tagumistele kohtadele. "Kõige suurem kasu oli meile kindlasti see, et noored nägid ära, millisel tasemel me oleme," sõnas Mistra peatreener Toomas Heinla.

"Lätlastega suudame võrdselt mängida, kuid leedulannadele ja soomlannadele jääme kõvasti alla. Et kui me siin konnatiigis arvame, et oleme jube head, siis Balti liigas pannakse asjad perspektiivi."

"Positiivse poole pealt läksime me siiski iga mänguga paremaks. Meil olid igaks kohtumiseks omad ülesanded ning suures pildis võib öelda, et nendega said naised ka hakkama," lausus 53-aastane peatreener.

"Leedule ja Soomele jäime põhiliselt alla just füüsise ja mängukiiruse osas. Viimases mängus suutsime aga hiljem hõbedale tulnud VMSM-ile korralikult hambaid näidata ning see näitab, et oleme siiski mõne sammu edasi teinud. Saime ka kohapeal palju kiidusõnu."

Balti mere liiga esimeseks võitjaks tuli Soome naiskond GrIFK, kes lõpetas küll Leedu VMSM-iga võrdsetel punktidel, kuid paremus omavahelises mängus andis edu soomlannadele. Põhjanaabrite mängujuht Johanna Hilli valiti ühtlasi liiga parimaks palluriks.

All-Star naiskonnast tuleks veel eraldi välja tuua Eesti rahvusnaiskonna väravavaht Darja Belokurova, kes mängis Kaunase Žalgirise koosseisus ja valiti turniiri parimaks väravavahiks.

"Kindlasti sooviksime, et see liiga jätkuks. Tegemist on naiste käsipalli arengule väga vajaliku projektiga. Siinkohal peame kindlasti suured tänusõnad edastama Priit Tammele ja Mistrale, tänu kellele, meie osalemine on võimalikuks saanud," lõpetas Heinla.