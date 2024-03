Andy Murray pidas Miamis oma viimase üksikmängu

Hetkel maailma edetabelis 62. positsiooni hoidev Murray - kes lõpetab tänavu karjääri - sai Miamis kaks võitu: kõigepealt alistas ta itaallase Matteo Berrettini 4:6, 6:3, 6:4 ja seejärel argentiinlase Tomas Martin Etcheverry 7:6 (7:0), 6:3.

Kolmandas ringis tuli vastaseks 23-aastane tšehh Tomaš Machac, kes maailma edetabelis paikneb šotlasest vaid kaks positsiooni kõrgemal. Murray võitis avaseti 7:5, aga kaotas kaks järgmist 5:7, 6:7 (5:7).

"Ma ei mõelnud kõikide mängude peale, mida olen mänginud. Rohkem sellele, et see on viimane mäng, mida siin mängin, mis on kurb, sest ma mulle meeldib siin väga," lausus 36-aastane Murray pärast kohtumist.

"Ma olen oma tennisekarjääri jooksul siin nii palju olnud ja oleksin soovinud jõuda pisut kaugemale. See turniir siin on minu jaoks tähtis, nii et täna oli siit väljakult lahkumine emotsionaalsem kui mõnel teisel üritusel."

"Ootan nüüd põnevusega karjääri lõppu, annan endast järgnevatel kuudel parima ja saan seejärel kodus pere keskel olla."

Kunagi koos Roger Federeri, Rafael Nadali ja Novak Djokoviciga Suurde Nelikusse arvatud Murray on võitnud Miami turniiri kaks korda: 2009. aastal alistas ta finaalis Djokovici ja 2013. aastal hispaanlase David Ferreri.

Miami lahtiste kõrgemad asetused ehk Carlos Alcaraz (Hispaania), Jannik Sinner (Itaalia), Daniil Medvedev ja Alexander Zverev (Saksamaa) on jätkuvalt konkurentsis.