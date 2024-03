Maaris Meier alustas Portugali maratonide karikasarja teise kohaga

Meier kaotas võitjale, Melissa Maiale (Guilhabreu MTB Team; 3:35.14) üheksa minuti ja kaheksa sekundiga. Kolmanda koha teenis Celina Carpinteiro (CDASJ/Cyclin Team/Municipio Albufeira; +14.38), vahendab ejl.ee.

"Seekord toimus maraton minu klubi kodulinnas, seega ei olnud väga varianti seda võistlust vahele jätta," ütles Meier. "Giidina töötades olid terve nädala olnud pikad päevad, mistõttu ma ei teadnud, kui palju on kehas veel energiat järel. Siiski olin valmis andma oma parimat. Tuletasin endale kogu aeg meelde, et söö ja joo, siis jõuad finišisse."

Eestlanna võistlust segas metalltraat, mis tema keti vahele sattus. "Peale esimesi närvilisi sekundeid rahunesin ja hakkasin seda pusa lahti keerutama. Õnneks ei olnud käiguvahetaja viga saanud," sõnas ta.

"Sain ratta täpselt siis sõidukorda kui Celina minuni jõudis," lisas Meier. "Vahetasime temaga paar sõna, sain teada, et me sõidame kolmanda koha peal ja siis enne tõusu lõppu tegin temaga kiirelt vahe sisse, et ta minu tuules alla ei saaks. Jahtisin teisel positsioonil sõitnud naist päris pikalt, kuid sain ta 15 kilomeetrit enne finišit kätte. Lõpuks oli sõit kiirem, kui ma olin arvanud ja õnneks oskasin jõudu palaval päeval hästi jaotada."