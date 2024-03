NHL: Panthersi ja Oilersi mängijad jõudsid samal päeval märgilise tähiseni

Mullu Stanley karikafinaalis Vegas Golden Knightsi paremust tunnistama pidanud Florida Panthers lõpetas neljamängulise kaotusteseeria, kui läks võõrsil kolmanda perioodi alguses Philadelphia Flyersi vastu 3:0 juhtima. Flyers sai siis auvärava, kuid Reinhart viskas minut enne kohtumise lõppu oma teise värava ning jõudis sellega esimest korda oma karjääris hooajaga 50 väravani.

"Päris lahe," ütles 28-aastane Reinhart. "Ma pole selle numbri peale väga palju mõelnud. Olen sel hooajal meeskonnakaaslaste tõttu heades olukordades olnud, on väga lõbus aasta olnud."

Sama tähiseni jõudis ka Zach Hyman, kui viis Oilersi võõrsil Senatorsi vastu 3:1 juhtima. Teise perioodi lõpuks oli kodumeeskond aga juba viigistanud ja lisas otsustaval perioodil veel kaks ning Oilers pidi vastase 5:3 paremusega leppima.

"See on tõeliselt eriline hetk, minu ja mu pere jaoks," ütles 31-aastane Hyman. "Kui saad NHL-i mängijaks, siis see tähendab, et nii paljud inimesed on teinud ohverdusi ja sind võistlustele viinud. Mu vanemad ja onud, kõik on mind aidanud. Mu naine on enamus ajast lastega üksi kodus."

"Ülikoolis sain esimesel hooajal kaks väravat. Mind draft'iti ja olin lihtsalt tavaline valik. Minuga ei arvestatudki. Ja siis hakkasin skoorima, skoorisin kümme, siis 15 ja siis 20. Sa jõuad väikeste verstapostideni ja ei kuula, mis väljastpoolt räägitakse. Töötad kõvasti ja positiivselt ning head asjad juhtuvad," jätkas ta.

Sel hooajal on kõige enim väravaid visanud aga hoopis Toronto Maple Leafsi Auston Matthews. NHL-i ajaloos on 50-väravalisi hooaegasid juhtunud 208. korral, Matthews tegi sellise hooaja ka 2021-22 aastail.

Nii Mike Bossy, Aleksander Ovetškin kui Wayne Gretzky on 50 väravani jõudnud üheksal korral, Bossy tegi seda üheksa hooajaga.

Teised tulemused:

Washington Capitals - Winnipeg Jets 3:0

Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 5:4 (la.)

New York Islanders - New Jersey Devils 0:4

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 2:1

Arizona Coyotes - Dallas Stars 2:4

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 2:3

Seattle Kraken - Montreal Canadiens 1:5

Calgary Flames - Buffalo Sabres 1:4