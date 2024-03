130-punktise seeria teinud Trump tuli teist korda Hiinas meistriks

Maailma teine number Trump võitis 2019. aastal World Open reitinguturniiri, kuid pärast koroonapandeemia puhkemist pandi turniir pausile. Viie aasta tagune valitsev meister alustas tänavust finaalkohtumist võimsalt, kui võitis esimesest kaheksast freimist seitse.

Kodupubliku ees mänginud maailma seitsmes Junhui tegi siis 106-punktise seeria, kuid Trump vastas võimsalt ning kogus kümnendas freimis 130 punkti. Hiinlane võitis siis veel ühe freimi, kuid Trump vastas taaskord century break'iga, kui kogus 106 punkti.

Inglane vormistas siis 14. freimis 10:4 võidu ja tuli teist korda World Openil meistriks. 34-aastane endine maailmameister on sel hooajal võitnud viis tiitlit ja ütles pärast turniiri, et sihib seitset võitu.

"See läheb loomulikult keeruliseks, aga ma olen end hämmastavasse positsiooni pannud. Ütlesin seda ka hooaja algul, kui olin kolm turniiir võitnud," ütles Trump. "Ma olen suutnud rahulikuks jääda ja hooaega nautida. Kui ma ei võida enam ühtki matši, on mul ikka hea hooaeg olnud. See on olnud unistuste hooaeg."

Sel hooajal on jäänud veel mängida kolm reitinguturniiri. Aprilli esimesel nädalal toimub Manchesteris Tour Championship ning 20. aprillil saavad alguse kaks nädalat kestvad maailmameistrivõistlused.