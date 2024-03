Avaseti kaotanud Swiatek murdis kaheksandikfinaali

Swiatek võitis kohtumise esimese geimi ning läks siis murde abil kahega juhtima, kuid 19-aastane tšehhitar viigistas. Esireket näitas seejärel taas klassi, kui asus setti 5:2 juhtima, kuid Noskova leidis vastuse ja viigistas taaskord. Sett läks siis lõppmängu, kus Noskova vastase setipalli tõrjus ning vormistas ise teisel võimalusel 9:7 võidu.

Teises setis asus Swiatek taas 2:0 juhtima ja asus veel 5:1 juhtima, kuid Noskova võitles südikalt kaotusseisust välja ja jõudis ühe geimi kaugusele. Poolatar pani seejärel aga setile võiduka punkti. Kolmas sett algas tasavägiselt, kuid Swiatek pääses 2:2 viigiseisul murdega juhtima ning enam Noskoval viigistada ei lubanud, realiseerides kokkuvõttes 6:7 (7), 6:4, 6:4 võidu.

Kaks ja pool tundi väldanud kohtumises lõi Noskova seitse ässa, Swiatek sai hakkama kahega. Esireket tegi kolm topeltviga, tšehhitar patustas neljaga. Swiatek realiseeris oma kaheksast murdevõimalusest viis, Noskoval oli sama palju võimalusi, aga ta realiseeris neist kolm.

2022. aastal nii Indian Wellsi kui Miami turniiril võidutsenud ehk Sunshine Double'i teinud Swiatek jahib sama saavutust ka tänavusel turniiril. Pärast matši Noskovaga poolatar aga sellest kuulda ei tahtnud.

"Nagu näha, siis midagi siin kergelt ei tule. Turniiri avaringides võid tõsises hädas olla, seega Sunshine Double'ist rääkida küll vaja pole," sõnas Swiatek. "Te teate, et ma olen ülemõtleja. Tavaliselt on mu parim taktika lihtsalt lahti lasta. Teen seda [kolmapäeval], kui kõik hästi läheb."

Swiatek alistas Indian Wellsi finaalis Maria Sakkari ning saaks Miami turniiri võitmisega teiseks naismängijaks, kes kahel korral duubli teinud on. Steffi Graf tegi seda 1994. ja 1996. aastal, meeste poolel on Roger Federeril kolm duublit, Novak Djokovic on Sunshine Double'i teinud lausa neljal korral.

Swiatek kohtub kaheksandikfinaalis venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 16.), kes alistas kaasmaalase Anastassia Pavljutšenkova (WTA 22.) 6:4, 3:6, 6:3.

Pühapäevasel mängupäeval teenis edasipääsu veel Coco Gauff (WTA 3.), kes alistas prantslanna Oceane Dodini (WTA 84.) 6:4, 6:0. Maailma viies reket Jessica Pegula jätkas võidukalt, kui alistas kanadalanna Leylah Fernandezi (WTA 35.) kahes setis, endine esireket Naomi Osaka (WTA 229.) langes konkurentsist, kui pidi Caroline Garcia (WTA 27.) 7:6 (4), 7:5 paremust tunnistama.