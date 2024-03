Tattar lõpetas hooaja esimese suurturniiri kuuenda kohaga

Tattar alustas viimast võistluspäeva stabiilselt ja sai esimesel seitsmel rajal par'i. Kaheksandal ja kümnendal rajal teenis eestlanna birdie, kuid lootused esikolmikusse tõusta kustusid 13. ja 14. rajal, kui Tattar esmalt bogey ja siis double bogey sai. Seejärel tegi ta veel ühe birdie ja veel ühe bogey ning lõpetas päeva tulemusega üks üle par'i.

Kokkuvõttes saavutas mullu kõik neli suurturniiri võitnud Tattar kuuenda kohaga, lõpetades turniiri tulemusega kaks alla par'i.

Kristin Tattar is fighting for a podium finish after a bullseye birdie on Hole 10 pic.twitter.com/lfZBwIqF9V — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) March 24, 2024

USA naiste meistrivõistluste võitjaks tuli suurepäraselt mänginud Missy Gannon (-12), kelle jaoks oli see karjääri esimene suurturniiri võit. "Töötasin nii kõvasti ja see oli üks viimaseid asju, mis ma teha tahtsin. Loodetavasti ei ole see viimane major'i võit, aga ma olen nii õnnelik," ütles ameeriklanna pärast võistlust.

Teise koha saavutas soomlanna Eveliina Salonen (-7), esikolmikusse jõudis veel Valerie Mandujano (-6), kes oli üks viiest naisest, kes viimasel päeval alla tulemuse alla par'i teenis. Ohn Scoggins jäi temast ühe viske kaugusele.

Kristi Unt saavutas kokkuvõttes 26. koha (+4), Kaidi Allsalu oli 28. (+8) ning Maria Liivamägi lõpetas 47. kohaga (+11).